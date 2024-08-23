Оприлюднили супутникові знімки порту "Кавказ" після удару ЗСУ

Україна знищила пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ". На фото із супутника Planet Labs за 23 серпня чітко видно знищене судно.

Крім цього, на супутникових фото можна побачити ще декілька невеликих суден біля місця влучання, які також могли бути ушкоджені.

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Що ще видно на супутникових фото

Супутник зафіксував і пошкодження інфраструктури у Краснодарському краї. Зокрема, точно уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках помітні й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.

Порівняльні супутникові фото порту "Кавказ" до та після атаки: відео "Схеми"

Опівдні 23 серпня російські ЗМІ повідомили, що у морському порту "Кавказ" досі проводять роботи з ліквідації наслідків події. Мінтранс Росії оголосило, що там запровадили "особливий режим".

Також наразі не функціонує Керченська поромна переправа.

Деталі про атаку на пором "Конро трейдер"