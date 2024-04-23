Тривога тривала майже 3 години: в Київській ОВА розповіли про наслідки атаки "Шахедами"
Джерело:Київська ОВА
Росія вночі атакувала Київ та область дронами-камікадзе типу "Шахед". Вороги били по регіону протягом декількох годин.
Повітряна тривога в області тривала з 01:17 по 04:03 23 квітня 2024 року. Вибухи чули в Києві, на Київщині працювала ППО.
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Що відомо про наслідки атаки по Київщині
Вночі ворог в черговий раз намагався атакувати нашу область БпЛА. Тривога тривала майже три години. В декількох районах працювали сили протиповітряної оборони. Дякую нашим захисникам. Всі ворожі дрони знищені,
– розповів ️начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
За його словами, влучань в житлову або критичну інфраструктуру немає. На щастя, люди також вціліли.
Однак оперативні групи в регіоні продовжують фіксувати наслідки атаки.
Людей закликали під час тривоги йти в укриття та не фотографувати роботу сил ППО чи місця падіння збитих об'єктів.
Росія атакувала "Шахедами" та "Іскандерами"
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Україні 16 дронами-камікадзе типу "Шахед" та двома ракетами "Іскандер".
- Наші військові збили 15 безпілотників над Миколаївською, Одеською, Київською та Черкаською областями.
- Внаслідок падіння збитого дрона в Одесі є руйнування у житловому секторі. Окупанти пошкодили магазини та інші об'єкти інфраструктури. Там 9 поранених, з них четверо дітей – їм по 12 та 9 років, а двом немає й року.
- На Миколаївщині через падіння уламків "Шахеда" спалахнув торговельний павільйон. Пожежу рятувальники загасили.
- Сили оборони Півдня повідомили, що під прицілом Росії у південних областях була промислова і припортова інфраструктура регіону. У Миколаївській області збили 4 безпілотники, 7 – на Одещині.