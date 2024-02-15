У Великому Бурлуці знову зросла кількість жертв: з-під завалів витягли ще одне тіло

Росія цинічно атакувала ракетами Великий Бурлук. Під завалами зруйнованого будинку опинилися люди. На жаль, кількість жертв зросла.

Вранці 15 лютого очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість жертв внаслідок атаки Росії на Великий Бурлук зросла. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Вранці 15 лютого в обласній прокуратурі повідомили, що рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 74-річної жінки. Уже незабаром – ще одне. Цього разу 54-річної жінки.

Об 11:40 стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло, – 27-річної жінки.

Кількість загиблих збільшилась до п'яти: троє жінок та двоє чоловіків,

– повідомили в прокуратурі.

Голова ОВА сказав, що 5 людей поранені. Вони перебувають у медичних закладах області. Пошуково-рятувальна операція триває.

Напередодні Синєгубов писав, що у Великому Бурлуці з-під завалів врятували жінку. Їй надається уся необхідна меддопомога.

Що відомо про атаку

У середу, 14 лютого, приблизно о 16:16 Росія обстріляла селище Великий Бурлук, що на Харківщині. Попередньо, окупанти застосували С-300.

Загарбники поцілили по двоповерховому житловому будинку. Також росіяни влучили ще в одну будівлю поряд із ним.

Одній особі надали медичну допомогу на місці, після чого направили її до лікарні. Відомо, що ще двох людей перед рятувальники витягли з-під завалів. Цим постраждалим теж надали першу медичну допомогу, після чого їх ушпиталили.

Під завалами ще можуть перебувати люди. На місці удару працюють підрозділи ДСНС та інші фахівці.

Росія неодноразово обстрілювала Великий Бурлук

Країна-агресорка перед цим інцидентом неодноразово тероризувала Великий Бурлук. Так, пізно ввечері, 31 січня, окупанти скинули дві керовані авіабомби на місцеву лікарню.

Один КАБ влучив у будівлю, а інший впав поруч. У результаті 4 людини постраждали. Також було пошкоджено фасад, дах та вікна медзакладу.

Перед цим, 30 січня, Росія поцілила по сироробному заводу у Великому Бурлуці. Окупанти пошкодили вікна, двері та стіни підприємства. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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