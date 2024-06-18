Не лише нафтобази в Азові: ЗМІ повідомили цікаву деталь про нічну атаку на Росію

Вночі дрони вдарили по нафтосховищу у Ростовській області. Цей удар місцева влада вимушено визнала. Але, як зазначають медіа, частину інформації про нічну атаку росіяни таки приховали. Насправді, БпЛА атакували не дві, а цілі три нафтобази.

Після невеликої перерви "невідомі" безпілотники знову взялися полювати за нафтосховищами та НПЗ країни-агресорки. Як розповідають ЗМІ, у ніч проти 18 червня могли бути уражені три нафтобази ворога.

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Прилетіло ще й по Чушці

Так, БпЛА вкотре здійснили "наліт" на територію Росії. Відомо, що вони атакували Азов – місто, яке розташоване за 35 кілометрів від Ростова-на-Дону. Там дрони успішно "приземлилися" на важливі об'єкти, зокрема, на сховище нафти "ДонТермінал" та завод "Азовпродукт".

Губернатор Ростовської області підтвердив, що спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Однак, як пишуть російські джерела, вночі дронового удару зазнала також нафтобаза в Темрюцькому районі Краснодарського краю.

Десь біля опівночі 18 червня місцеві жителі повідомляли в мережі про вибухи. Офіційної інформації про те, що саме вибухало, міноборони та губернатор не повідомили.

Втім, ЗМІ з'ясували, що був атакований термінал з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнафтохімтранзит" у селищі Чушка. Виникла пожежа, пошкоджено трубопровід та технічні приміщення. Постраждалих немає. Попередньо, атака була здійснена за допомогою українських ракет "Нептун".

Де розташована Чушка: дивіться на карті

Довідка: Селище Чушка розташоване на східному березі Керченської протоки, на півострівній піщаній косі Чушка, неподалік її південного краю. Безпосередньо із селищем межує територія порту "Кавказ".

"Кавказ" – важливий для військової логістики окупантів. Його основне призначення – обслуговування Керченської поромної переправи на лінії "порт Крим" – "порт Кавказ". Керченська поромна переправа – альтернатива Кримському мосту.

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