Операція розпочалась місяць тому: Світан пояснив комплекс дій перед атакою на Севастополь

Вночі 13 вересня відбулась атака на Севастополь 3 безекіпажними катерами та 10 крилатими ракетами. Внаслідок чого ураження зазнали ВДК "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". Ба більше, пошкодження підводного човна загалом є унікальною операцією.

Підводний човен, який сплив та виконує завдання над рівнем моря чи в сухому доку, дуже складно виявити та уразити. Про це розповів 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що будь-який удар по підводному човну – складна операція із залученням засобів кількох родів військ.

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Комплексна операція

Для здійснення такої атаки використовуються літаки, гелікоптери, протичовнові засоби, підводні човни, кораблі, велика кількість глибинних бомб. Все це необхідно, щоб вирахувати місцеперебування підводного човна, а потім потопити його.

А в цьому випадку однією ракетою було пошкоджено підводний човен, який перебував у сухому доку. Це дуже складна операція, яку було проведено ймовірніше у співпраці з українськими силами та засобами різних родів військ,

– зазначив військовий експерт.

Ця операція, за припущенням Світана, розпочалась щонайменше місяць тому, оскільки були знищені в тимчасово окупованому Криму ЗРК С-400, а також станція дальнього радіолокаційного загоризонтного виявлення. Саме ці системи й мали перехопити ракети, що були спрямовані на Севастополь.

Підводний човен "Ростов-на-Дону" , що був уражений, є носієм крилатих ракет "Калібр" та може випустити 4 таких ракети. А великий десантний корабель "Мінськ", який, ймовірно, повністю знищено, – це засіб для перекидання сил та засобів противника з материкової Росії на тимчасово окупований Кримський півострів.

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Саме тому до цієї операції також було залучене Головне управління розвідки, адже спочатку острів Зміїний, а потім "вишки Бойка" були "очищені" від російських засобів дальнього виявлення.

"Це була комплексна операція. Ймовірно на останньому її етапі використовувалися літаки, які випустили крилаті ракети рівня Storm Shadow/SCALP-EG, або "Нептун" повітряного базування, або Harpoon. І завершилась ця операція пошкодженням, а можливо й знищенням одного чи двох бортів. Великий десантний корабель та підводний човен – це серйозні цілі, одні з головних, які Силам оборони необхідно знищувати", – впевнений Роман Світан.

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