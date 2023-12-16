На Дніпропетровщині уламки "Шахеда" впали на дах підприємства: зайнялася пожежа
16 грудня 2023, 08:24Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Росія знову вночі запускала по території України ударні безпілотники. Уламки одного з них впали у Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Вона збила дрон типу "Шахед", але уламки впали на підприємство.
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Ситуація на Дніпропетровщині
Уламки БпЛА впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Вогонь оперативно приборкали рятувальники.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
В інших районах області ніч минула спокійно.
Росія знову атакувала Україну "Шахедами"
- Російські загарбники вночі 16 грудня обстріляли Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Від обстрілів також потерпав і Південь нашої держави. Загалом, за попередніми даними, ворог запустив по південних областях 12 "Шахедів". Їх збила наша протиповітряна оборона.
- У столиці та кількох областях України лунали вибухи. Працювала ППО. Командувач ООС повідомив, що у Північній операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні об'єкти "Шахедами" на Київському та Чернігівському напрямках.
- Російські загарбники застосували 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". У Генштабі повідомили, що збити вдалося 30 повітряних цілей.