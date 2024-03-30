Майже три години "полювали" на ворожі дрони: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки на Півдні
Окупанти продовжують тероризувати "Шахедами" Південь України. Уночі 30 березня ворог вкотре запустив ударні БпЛА.
Так українські військові майже три години "полювали" на ворожі дрони-камікадзе. Про це 24 Каналу розказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що ударні БпЛА ворог спрямував з південного напрямку на південні та південно-східні регіони у зоні відповідальності ОК "Південь".
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"Частина Дніпропетровської області була масованіше атакована. Там чотири дрони виявили та знищили. На жаль, уламки одного з них впали на елеватор, і там спалахнула пожежа. Але критичних руйнувань не допущено і люди не постраждали", – сказала Гуменюк.
Окрім того, два "Шахеди" загарбники спрямували по енергетиці Одещини. Однак, "полювання" українських бійців було успішним. Так оборонці знищили обидва ворожих дрони-камікадзе.
Руйнувань не допущено. Один дрон ще дорогою на Херсонщині наші захисники неба перехопили,
– розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
Також ворог продовжує тероризувати обстрілами мирне населення правобережжя Дніпра, прифронтових територій на Запоріжжі та Донеччині.