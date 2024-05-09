"Шахед" влучив у колишній будинок культури на Миколаївщині: кадри з місця пожежі

Сьогодні вночі ворог завдав удару по Миколаївській області. Ворог атакував регіон за допомогою дронів-камікадзе. На жаль, є влучання.

У ніч на 9 травня ворожий "Шахед" влучив у будівлю колишнього будинку культури в Первомайське. Там спалахнула пожежа.

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У ДСНС показали наслідки обстрілу

Внаслідок влучання дрона будівлю колишнього будинку культури у Первомайське частково зруйновано. На місці прильоту почалася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.

Рятувальники вже ліквідували займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У пресслужбі ДСНС показали кадри з місця пожежі:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі росіяни випустили 20 "Шахедів" із мису Чауда в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів із 20. Усі безпілотники знищили в межах Одеської області.

Також зранку на Миколаївщину залетів, попередньо, розвідувальний БпЛА. По ньому працювали сили ППО.

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Ситуація у Миколаївській області

Окрім атаки дронами, вчора, 8 травня, росіяни завдавали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також ворог обстріляв з артилерії територію Куцурубської громади.

На щастя, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.