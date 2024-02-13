У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та зачиняють школи, – Філатов

Вночі росіяни знову атакували Дніпро дронами-камікадзе. Через російські удари місцева влада ухвалила рішення про закриття шкіл та евакуацію з лікарні.

Зазначається, що окупанти вночі проти 13 лютого вдарили по одній з ТЕС Дніпропетровської області. Вона отримала суттєві пошкодження.

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Наслідки атаки на Дніпро

Мер міста Борис Філатов поділився новими деталями наслідків ударів дронів по Дніпру. Через пошкодження енергетичної структури влада вдалася до ряду заходів.

Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи,

– розповів він.

Як зазначив Філатов, причиною є те, що найближчим часом очікується похолодання – тобто втримати систему не вийде.

Деталі нічної атаки

Під час нічної атаки 13 лютого ворог спрямував більшу частину дронів-камікадзе типу "Шахед" на Дніпропетровську область. Як зазначалося вище, під ворожою атакою опинилася одна з ТЕС у Дніпропетровській області.

У той час у частині міста зникло світло. Журналісти повідомили, що у зв'язку з перебоями зі світлом зупинилася насосна станція на житловому масиві Лівобережний-3. У комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" зауважили, що частково припинене водопостачання.

Ворог атакував місто "Шахедами" понад 2 години. Повітряні сили повідомили про відбій тривоги близько о 00:30.

Силам ППО вдалося збити 10 дронів над Дніпропетровською областю. Усього ворог запустив 23 дрони-камікадзе. Також зазначається, що 3 БпЛА збили у Запорізькій області, а ще 3 – у Херсонській області.