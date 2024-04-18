Атака "Шахедами": мер Івано-Франківська спростував заяви з Росії про влучання по військових

Російські пропагандисти ширили в мережі повідомлення, що нібито внаслідок атаки "Шахедами" у Івано-Франківську було влучання по українських військових. Однак ці повідомлення були абсолютно неправдивими.

Їх спростував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що таким чином ворог намагається дестабілізувати ситуацію у нашій державі.

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В Івано-Франківську не було влучань по військових

Марцінків зауважив, що повідомлення російських державних медіа, що нібито в Івано-Франківську є влучання по розташуванню українських військових, є неправдою.

Ворог пробує сьогодні використовувати паніку. Неправда те, що вони написали. Це не відповідає дійсності,

– наголосив він.

Водночас міський голова Івано-Франківська зазначив, що певні речі він не може говорити стосовно ворожої атаки, тому що це може нашкодити нашій інфраструктурі Проте, за його словами, ціллю ударів були об'єкти критичної інфраструктури.

"Тобто удари були по критичній інфраструктурі. І ще хочу сказати, що всі цілі були збиті, але, на жаль, уламки… і через це було відповідно загоряння, задимлення", – розповів Марцінків.

Росіяни обстріляли Прикарпаття "Шахедами"

У Івано-Франківській області зранку 18 квітня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу "Шахедів" для області, а також закликали громадян перебувати в укриттях.

Зрештою стало відомо, що всі ударні російські безпілотники, які летіли на Прикарпаття, знищила українська протиповітряна оборона. Однак через падіння уламків виникли пожежі.

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що ціллю росіян були об'єкти критичної інфраструктури. Посадовиця зауважила, що на місцях влучання працюють відповідні служби, а люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Вже після закінчення тривоги до громадян звернувся й мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він наголосив, що ворог 99% інформації отримує від таких "активістів", які не дотримуються інформаційної тиші й відразу публікують у мережі фото або відео вибухів, роботи ППО чи інший контент. Тому закликав людей не роботи подібного.

Російське державне агентство "РИА Новости" стверджувало, що сили Росії вдарили по розташуванню українських військових в Івано-Франківську, а також писало про атаку по аеродрому в Коломиї. Однак ці повідомлення, як й інша російська пропаганда виявилася цілковитою брехнею.