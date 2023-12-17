"Шахед" вибухнув у житловому кварталі: які наслідки російського обстрілу Одещини
Втретє за тиждень російські загарбники атакували Одещину ударними безпілотниками. На жаль, без жертв не минулося. Ворожий дрон вибухнув у житловому кварталі.
Про страшні наслідки російської атаки розповіли в ОВА, Силах оборони Півдня та ДСНС. Загинув чоловік, передає 24 Канал.
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Вибухова хвиля була дуже потужною
Цієї ночі Сили ППО збили на Одещині 9 російських дронів. Втім, один зі збитих "Шахедів" впав у житловому кварталі в Одеському районі та вибухнув.
Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи,
– розповів начальник ОВА Олег Кіпер.
Рятувальники понад 4 години ліквідовували наслідки ворожої атаки.
Сталось руйнування 3 одноповерхових житлових будинків, 2 з яких палали. На місці виявлено загиблого чоловіка,
– повідомили у ДСНС.
Додали, що також сталося руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим загорянням. Його оперативно ліквідували вогнеборці.
Страшні наслідки російської атаки "Шахедами" / Фото ДСНС в Одеській області
Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям поруч розташованих будинків, частина з яких також зазнали пошкоджень. Наслідки чергового злочину росіян уже фіксують правоохоронці.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону також розповіла, що внаслідок падіння одного зі збитих безпілотників стався вибух у житловому будинку.
Це ще раз говорить про те, що ворог спрямовує безпілотники таким чином, щоб їх траєкторія пролягала над житловими кварталами. Є руйнування кількох приватних будинків, вибухова хвиля була дуже потужною,
– підкреслила Наталія Гуменюк.
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