Зроблені точно не з любов'ю, – Гуменюк розповіла, які види "Шахедів" використовує Росія для атак
Останнім часом російська окупаційна армія інтенсивніше б'є "Шахедами" по території Півдня України. Попередньо відомо, що росіяни почали модернізувати іранські дрони-камікадзе.
Проте українські воїни стверджують, що саморобні російські БпЛА не такі потужні як з Тегерану. Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що санкційні обмеження відчутно впливають на виробництво зброї в Росії.
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Якими "Шахедами" росіяни б'ють по Україні
За словами Гуменюк, окупанти використовують два типи "Шахедів":
- нові партії з Ірану, які розпізнають за маркуванням;
- саморобні, які загарбники виготовляють в Росії.
"Шахеди" російського виробництва ворог маркує характерними літерами окупантської абетки, позначаючи "Власне виробництво". За спостереженням мобільних вогневих груп, саморобні БпЛА значно слабші та "мляві".
Зроблені точно не з любов'ю. Очевидно, їм не вистачає якихось деталей. Тому що високоточне виробництво в Росії зараз ускладнене через тиск. Але цей тиск не достатній, оскільки виробництво взагалі існує. Воно має припинитися зовсім, тому відбувається робота з посилення санкційних впливів,
– наголосила Гуменюк.
Чого намагався досягти ворог атакою БпЛА поряд із Румунією
У ніч проти 4 вересня запущені росіянами "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії. За словами Гуменюк, окупанти не заходили у повітряний простір Румунії. Специфіка полягає у тому, що державний кордон проходить через річку Дунай.
Гуменюк розповіла про ситуацію на Півдні України: дивіться відео
Заходячи повз державний кордон вони дійсно створюють небезпеку і для сусідньої країни,
– зауважила речниця ОК "Південь".
Позаяк "Шахеди" – не високоточна зброя, хоча й керована. Також БпЛА попадають під вплив погодних умов, зокрема поривчастого вітру. Крім цього, збиття "Шахедів" відбувалося у безпосередній близькості до державного кордону, що створило неабияку загрозу для сусідньої держави.
Вочевидь росіяни сподівалися, що Україна не ризикне застосовувати суттєву протиповітряну зброю для збиття "Шахедів". Проте українські Сили оборони продемонструвати, що готові чинити опір та відбивати подібні атаки, попри хитрощі ворога.
Російський дрон-камікадзе впав у Румунії
- Кілька днів тому під час чергової атаки на мирне населення України один з дронів Росії впав на території Румунії. Ця держава має членство в НАТО.
- Місцева влада спочатку заперечувала падіння уламків російського БпЛА навпроти українського Ізмаїла. Однак пізніше міністр оборони Румунії визнав цей інцидент.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг пізніше заявив про відсутність інформації, яка б вказувала на те, що це був навмисний напад з боку Росії.
- Згодом Михайло Подоляк пояснив, що для України у цьому контексті важливі не заяви Альянсу, а те, щоб союзники після таких випадків давали нам більше систем ПРО.