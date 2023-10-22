Вночі росіяни атакували Хмельницьку область "Шахедами"

Російська армія вночі 22 жовтня атакувала Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Зрештою стало відомо, що безпілотники окупанти також застосували й по Хмельницькій області.

У регіоні також працювали українські сили протиповітряної оборони. Зрештою ворожі безпілотники нашим захисникам вдалося знищити.

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Що відомо про атаку Хмельницької області "Шахедами"

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що область знову атакували росіяни своїми "Шахедами". Зокрема, ворожий обстріл успішно відбивали українські військові.

Наразі даних щодо постраждалих, пошкодження об'єктів цивільної або критичної інфраструктури немає,

– сказав Тюрін.

Він також подякував Збройним Силам України за оборону Хмельниччини й всієї нашої держави в цілому.

Росія атакувала Україну безпілотниками й ракетами

Російські загарбники вночі 22 жовтня влаштували комбіновану атаку України ракетами й безпілотниками типу "Шахед". Зрештою у Повітряних Силах розповіли, що вдалося знищити всі об'єкти, які пускали окупанти по Україні.

Зокрема, тієї ночі українські захисники неба знищили 4 ворожі об'єкти. Зокрема, це були 3 безпілотних літальних апарати типу "Шахед" і 1 керована авіаційна ракета Х-59.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що ворожу ракету вдалося знищити на території області. Він наголосив, що загалом у громадах області ніч пройшла без обстрілів.

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що від ракетного удару також постраждав населений пункт Костянтинівка в Донецькій області. Зокрема, туди також влучила ворожа ракета, внаслідок чого пошкоджено три приватні будинки.

Крім того, ворог також почав активно застосовувати й керовані авіаційні бомби. Так, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що за добу по Херсонській області ворог випустив рекордну кількість КАБ – 36 одиниць.