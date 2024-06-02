Четверту ніч поспіль: агресор знову атакував Київщину, чи є влучання

2 червня 2024, 11:23
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Джерело:

Руслан Кравченко

Окупанти знову атакували Київську область "Шахедами". Ворог намагається завдати удару вже четверту ніч поспіль.

Які наслідки цієї російської атаки, чи є влучання та постраждалі, розповів голова ОВА. 

Зверніть увагу Тривога через "Шахеди" лунала аж до 9 ранку: де фіксували ворожі дрони

Які наслідки атаки "Шахедів"

Цієї ночі в Київській області оголошували повітряну тривогу через ворожі ударні дрони в повітряному просторі.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні,
– заявив Руслан Кравченко.

Посадовець додав, що уламки ворожого дрона виявлені поза межами населеного пункту. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків російської атаки.

Атака на Україну сьогодні: що відомо

  • У ніч на 2 червня Росія знову атакувала Україну ракетами й "Шахедами".
  • Ворог запустив крилату ракету"Іскандер-К" з Криму в напрямку Харківської області, зенітну керовану ракету С-300 з окупованої території Донеччини. Окрім того, 25 "Шахедів" з мису Чауда, районів Єйська та Приморсько-Ахтарська.
  • Удар агресора відбивала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони, залучалися засоби радіоелектронної боротьби.
  • Наші захисники збили всі 25 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.
  • До речі, останній дрон знищили зранку у Вінницькій області. Там тривога тривала понад 8 годин.
  • У Миколаївській області уламки дронів впали на склад промислового підприємства. Спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Автор: Юлія Муріна