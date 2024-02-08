Атака "Шахедами": на Вінниччині уламки БпЛА спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті

Російська армія вночі 8 лютого обстріляла Україну своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки постраждала й Вінницька область.

Там сталася пожежа через падіння уламків російсько-іранського безпілотника типу "Шахед". На місці працювали екстрені служби.

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У Вінницькій області уламки безпілотника спричинили пожежу

У Силах оборони Півдня України розповіли, що у Вінницькій області сили протиповітряної оборони знищили 2 ворожих безпілотних літальних апарати типу "Шахед". Однак через уламки ворожого дрона-камікадзе спалахнув вогонь.

Уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати,

– заявили військові.

Крім того, очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зазначив, що вогнеборці завершують роботи з ліквідації пожежі. За його словами, постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.

Наостанок Борзов подякував Силам оборони й усім службам Вінницької області за оперативність і злагодженість у роботі.

Росія атакувала Україну "Шахедами"