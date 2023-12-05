Один БпЛА впав на території об'єкта, два за межами, – в ОВА розповіли, чи завдали шкоди "Шахеди"

Вночі 5 грудня Львівську область атакували безпілотники. Окупанти намагалися атакувати важливий об'єкт інфраструктури.

Директор департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз в ефірі національного телемарафону розповів про наслідки атаки "Шахедами" на Львівську область. Про це пише 24 Канал.

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Наслідки атаки на Львівщині

Ігор Туз розповів, що повітряна тривога в регіоні тривала з 2:43 до 5 ранку. Однак руйнувань, на щастя, немає.

За його словами, один БпЛА впав на території об'єкта і ще 2 – поза його межами. Саме тому шкоди ворог не завдав.

Зазначимо, що раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицькій розповів, що під час повітряної тривоги ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури.

Внаслідок удару виникла пожежа, однак її оперативно загасили. За його словами руйнування таки є, однак вони незначні.

Ворог планує подальші атаки

Туз зауважив, що більша частина повітряних цілей над Львівською областю збивається, однак ворог продовжує засилати "Шахеди". Зі слів фахівців він припустив, що основною метою таких атак є не руйнування, а виявлення нашої ППО.

Напевно, ворог щось планує в подальшому і має більш серйозніші наміри,

– сказав Ігор Туз.

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