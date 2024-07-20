Затримуються поїзди, люди без води та світла, є загиблі: деталі нічної атаки "Шахедами"

Росія атакувала п'ять областей у ніч проти 20 липня, в трьох із них пошкоджені об'єкти Укренерго. 24 Канал зібрав усе, що відомо про нічний удар по Україні.

ППО збила 13 дронів, проте росіяни випустили ще й "Іскандери". Вибухи чули і в Києві.

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Наслідки атаки в Полтавській області: люди були без світла та води

Тривогу тут чули о 23:25 19 липня, відбій дали о 01:50.

Близько другої ночі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що є влучання в Полтавському районі, а в Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Минулося без постраждалих.

Рятувальники гасять пожежу в Миргородському районі на Полтавщині 20 липня

Внаслідок атаки на ранок у Полтавському районі без електропостачання залишилися 16 населених пунктів, тобто майже 3,8 тисячі споживачів, без водопостачання – близько 700. О 9:30 водопостачання відновили всім споживачам, проте енергетики ще працюють.

Росія атакувала Полтавщину / Фото ДСНС

У Сумській області через атаку "Шахедами" зникло світло

Сигнал про небезпеку пролунав о 01:22, відбій – о 01:50.

Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Конотопському районі, один із безпілотників збила ППО.

Близько десятої ранку в ОВА повідомили, що в Сумах ведуться аварійно-відновлювальні роботи на одній із підстанцій.

Внаслідок пошкодження кабелю напругою 6 кВ відключено трансформаторну підстанцію. У місті Суми по вулиці Атаманюка та проспекту Перемоги понад 8 годин залишаються без електричної енергії 732 споживачі. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Задіяні аварійні бригади та відповідна техніка,

– написали там.

На Чернігівщині уражено енергооб'єкт

Тривога в області пролунала близько півночі 20 липня і тривала до другої ночі.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус лаконічно зазначив, що ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби та проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Через атаку по Харківщині затримуються поїзди

Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад. Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці. Також затримується Інтерсіті до Краматорська,

– написали в УЗ о 8:30.

Згодом там додали: на 9:30 пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова успішно завершено, але колійні роботи в місцях обстрілів тривають. Рейси в напрямку Краматорська досі очікують на дозвіл продовжити рух, а тому прибуватимуть зі значною затримкою. Те саме стосується оборотного рейсу з Краматорська, відправка якого буде можливою пізніше.

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Низка поїздів прямує із затримками, дізнатися про це можна на порталі . Якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться до провідника або стюарда.

20 липня близько 3:15 ворог завдав ракетного удару по місту Барвінкове Ізюмського району. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, господарчі приміщення. Загинули двоє чоловіків віком 48 та 69 років. Дістали тілесні ушкодження чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок. За попередніми даними, ворог вдарив по місту трьома ракетами "Іскандер".

19 липня орієнтовно о 23:45 Росія здійснила ракетну атаку по сільськогосподарському підприємству у селі Олексіївка Богодухівського району. Горіла пшениця та конструктивні елементи складського приміщення. Попередньо, окупанти застосували по населеному пункту ракету Х-59.

Наслідки атаки по Харківщині / Фото Харківська обласна прокуратура

Що написали в Повітряних силах про атаку

У ніч на 20 липня росіяни завдали удару трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М" з Воронезької області, однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16 ударними БпЛА типу Shahed із Курської області. Ще застосували один БпЛА невстановленого типу.

Під ударом були Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА Shahed – 131/136 і 1 БпЛА невстановленого типу.

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