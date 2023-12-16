Атака "Шахедів" на Київщину: як відпрацювали сили ППО

Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Під ударом опинилась і Київська область.

Вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже 5 годин.

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Працювали сили ППО

️На Київщині влучань та пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури не зафіксовано. На щастя, постраждалих немає.

У Київській обласній військовій адміністрації також вкотре закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

Один "Шахед" збили моряки

Сьогодні вночі на Київщині, під час чергової атаки окупантів, силами та засобами річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України вдалося збити 1 ворожий дрон-камікадзе.

Росія атакувала Україну "Шахедами"