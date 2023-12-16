Атака "Шахедів" на Київщину: як відпрацювали сили ППО

16 грудня 2023, 08:58
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Джерело:

Київська ОВА

Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Під ударом опинилась і Київська область.

Вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже 5 годин.

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Працювали сили ППО

️На Київщині влучань та пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури не зафіксовано. На щастя, постраждалих немає.

У Київській обласній військовій адміністрації також вкотре закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

Один "Шахед" збили моряки

Сьогодні вночі на Київщині, під час чергової атаки окупантів, силами та засобами річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України вдалося збити 1 ворожий дрон-камікадзе.

Росія атакувала Україну "Шахедами"

  • Вночі проти 16 грудня Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. БпЛА збивали у різних регіонах України. Зокрема, у Генштабі відзвітували про 30 збитих повітряних цілей із 31.
  • Відомо, що на Півдні знищили 12 ударних безпілотних літальних апаратів. Зокрема, російські повітряні цілі знищили у небі над Херсонською, Миколаївською та Вінницькою областями.
  • Крім цього, на Дніпропетровщині уламки дрона впали на дах підприємства. Там спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вогонь оперативно загасили рятувальники.

Автор: Вікторія Кульженко