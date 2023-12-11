Ворог атакував "Шахедами" Південь: є пошкодження складів, техніки і будинків
Джерело:Сили оборони Півдня
Російські окупанти щодня завдають ударів по Україні, зокрема, дронами-камікадзе типу "Шахед". Стало відомо про наслідки падіння безпілотників на цивільну інфраструктуру.
У ніч на 11 грудня ворог атакував нашу державу 18 ударними дронами. І хоч Сили ППО збили усі повітряні цілі на Півдні України, не обійшлось без пошкоджень інфраструктурних об'єктів.
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Атака дронів на Південь України
Сили оборони Півдня інформують, що з 18 "Шахедів":
- 2 було ліквідовано Одещині;
- 3 – у Херсонській області;
- 13 – на Миколаївщині.
Окрім того, відомо, що уламки дронів-камікадзе пошкодили:
- у Куцурубській і Снігурівській громадах – складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарську техніку;
- в Очаківській громаді – приватні будинки місцевих жителів.
Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило,
– йдеться у повідомленні.
Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про роботу протиповітряної оборони в регіоні. За його словами, ворог бив "Шахедами" по Миколаївщині вночі 10 грудня.
Було пошкоджено внаслідок цього житловий будинок в місті Очакові, але постраждалих серед людей немає.
Вночі 10 грудня в населеному пункті Куцурубської громади, також внаслідок падіння уламків збитого Shahed-131/136, виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає,
– констатував Кім.
Водночас у Снігурівці внаслідок падіння уламків збитого безпілотника виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства. Вогонь оперативно ліквідовували відповідні служби.
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Удар балістикою по Києву
- Під ранок 11 грудня ворог також випустив ракети по столиці нашої держави. У Повітряних силах повідомили, що було збито 8 цілей, які летіли по балістичній траєкторії.
- Уламки зброї впали у Дарницькому районі, внаслідок чого спалахнула невелика пожежа та постраждало 4 людей. Медики надали допомогу усім потерпілим на місці.
- За місяць до того, 11 листопада, окупанти також запускали балістичні ракети по столиці. Усі цілі Сили ППО збили на підльоті до міста – уламки впали в області та спричини несуттєві руйнування.