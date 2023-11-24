Росія намагається підвищити ефективність "Шахедів": фото, як мобільні групи ППО збивають дрони

В Україні до відбиття атак дронів-камікадзе залучають мобільні вогневі групи. Українські військові прикривають військові та цивільні об'єкти інфраструктури від атак Росії.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що сотні мобільних вогневих груп щодня заступають на бойове чергування для прикриття важливих об'єктів.

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Щодня на бойове чергування заступають сотні мобільних вогневих груп

"Щодня на Сумському напрямку Північної операційної зони для прикриття військових об'єктів та об'єктів критичної цивільної інфраструктури на бойове чергування заступають сотні мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони", – розповів генерал-лейтенант.

За його словами, росіяни намагаються підвищити ефективність дронів-камікадзе шляхом використання їх в темний час доби.

Однак українські бійці цілодобово перебувають у повній бойовій готовності успішно виявляти й знищувати ворожі цілі.

Робота мобільних груп по "Шахедах" / Фото командування Об'єднаних Сил ЗС України

Як Росія атакує "Шахедами"