Наскільки важливими були ліквідовані офіцери Чорноморського флоту: у ВМС відповіли
Унаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту 22 вересня було поранено й ліквідовано десяток офіцерів російської армії. Зокрема, ці генерали брали участь у запуску ракет по нашій державі.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що ця атака матиме вплив на подальші дії Чорноморського флоту, передає 24 Канал.
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Якими за важливістю були ліквідовані офіцери Чорноморського флоту
Плетенчук зазначив, що будь-які російські генерали є дієвими в здійсненні операцій та атак на нашу державу. Адже ці дії здійснюють не очільники Кремля.
Уже неодноразово наголошували, що умовний Путін не керує Чорноморським флотом, одиницями в морі, не вивішує на мапі хто куди піде і що буде запускати. Для цього в нього є спеціально навчені люди, адмірали,
– сказав він.
Речник наголосив, що саме офіцери керують штабом, вивчають кількість і стан озброєння, кораблів, особового складу, які планують ці операції. Тому без них подальша робота виконуватиметься не так оперативно.
"Звісно, що ці "гвинтики" – найбільшого розміру, без яких весь механізм буде працювати некоректно. Принаймні не одразу він зможе відновити свою роботу хоча б у штатному режимі", – запевнив Плетенчук.
Він також розповів, що наразі українські військові чекають підтвердження фактів ліквідації офіцерів Чорноморського флоту, а також некрологів, які опублікують пропагандисти країни-агресорки.
Внаслідок атаки на Чорноморський флот міг загинути його командувач
- У тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня в Криму обстріляли штаб Чорноморського флоту Росії. Ця атака призвела до значних пошкоджень штабу ЧФ, а також численних втрат та поранених серед російського особового складу.
- Згодом у Силах спеціальних операцій розповіли, що внаслідок удару був ліквідований очільник Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов. Усього загиблих було 34 офіцери.
- Далі кремлівські пропагандисти опублікували відео, де нібито живий Соколов присутній на онлайн-конференції з міністром оборони Росії Шойгу. Тому ССО перевіряють інформацію про ймовірну смерть генерала.
- Зрештою міністр оборони України Рустем Умєров не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про загибель Соколова. Однак зазначив, що його ліквідація була б гарною новиною для всіх.