У США відреагували на атаку термінала "Нової пошти" під Харковом

Російська армія ввечері 21 жовтня завдала ракетного удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом, після чого є загиблі й поранені. На цю атаку відреагували у Сполучених Штатах, заявивши, що вони на боці України.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона наголосила, що Росію мають притягнути до відповідальності за цей воєнний злочин, передає 24 Канал.

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Брінк відреагувала на удар Росії біля Харкова

Пані посол розповіла, що цього дня вона знову побачила "жахливі кадри російського насильства проти цивільного населення в Україні". Зокрема, вона засудила атаку термінала "Нової пошти" під Харковом.

Ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення,

– написала вона.

Брінк зауважила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ". Вона також запевнила, що Сполучені Штати будуть поруч з українцями, щоб Росія змогла сповна відповісти за свої злочинні дії.

Удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: що відомо