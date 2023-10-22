У США відреагували на атаку термінала "Нової пошти" під Харковом
Джерело:Бріджит Брінк
Російська армія ввечері 21 жовтня завдала ракетного удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом, після чого є загиблі й поранені. На цю атаку відреагували у Сполучених Штатах, заявивши, що вони на боці України.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона наголосила, що Росію мають притягнути до відповідальності за цей воєнний злочин, передає 24 Канал.
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Брінк відреагувала на удар Росії біля Харкова
Пані посол розповіла, що цього дня вона знову побачила "жахливі кадри російського насильства проти цивільного населення в Україні". Зокрема, вона засудила атаку термінала "Нової пошти" під Харковом.
Ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення,
– написала вона.
Брінк зауважила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ". Вона також запевнила, що Сполучені Штати будуть поруч з українцями, щоб Росія змогла сповна відповісти за свої злочинні дії.
Удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: що відомо
- Росіяни ввечері 21 жовтня вдарили по терміналу "Нової пошти" під Харковом. Внаслідок цього удару 6 людей загинули, а ще 16 отримали поранення.
- До цього у місті оголосили повітряну тривогу й попереджали про загрозу ракетного удару. Очевидці кажуть, що між сигналом тривоги і вибухом минуло близько 1 – 2 хвилини.
- Згодом стало відомо, що атаки по Харкову завдала Росія модифікованими ракетами С-300. Ці ракети були запущені з території Бєлгородської області.
- У ДСНС розповіли, що пожежа під Харковом охопила площу близько 300 квадратних метрів. Зрештою над ліквідацією наслідків терористичного ракетного удару працювало 47 співробітників ДСНС, а також було залучено 9 одиниць техніки.
- Працівники "Нової пошти", які перебували на інших відділеннях прибули у пошкоджений термінал, щоб допомогти витягнути своїх колег з-під завалів. Зокрема, вони надавали пораненим першу медичну допомогу, виносили на вулицю, передавали медикам.