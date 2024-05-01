Можливе знищення Кримського мосту: Світан сказав, якою буде відповідь росіян
Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс тонко натякнув на можливість зруйнування Кримського мосту найближчим часом. Російська пропаганда гостро відреагувала на таку заяву. Є ймовірність, що окупанти, у відповідь на знищення мосту, можуть застосувати свої ресурси для помсти.
Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія може придумати щось нове у війні проти України. Він зазначив, що це, можливо, буде не у відповіді на знищення Кримського мосту, а в тих військових діях, які вони проводять зараз.
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Ресурси Росії
Світан зауважив, якби Росія могла зараз влаштувати щось непередбачуване для перелому війни, з військового погляду, то вже зробила б це.
Всі механізми російської військової машини ми вже відчули на собі. Для виконання бойових завдань вони (окупанти – 24 Канал) використовують все, що у них є на цей час. Тому щось посилити чи збільшити вони не зможуть. Якби вони це могли, то вже б зробили,
– сказав він.
Військовий експерт вважає, що знищувати Кримський міст потрібно якомога швидше. Росія цим шляхом перекидає велику кількість військових сил до Криму, а далі й на лівий берег Дніпра, зокрема і на Запорізький напрямок.
Чим швидше ми зруйнуємо цей шлях переправи, тим краще буде для наших військ. Ми врятуємо багато життів наших військовослужбовців і розблокуємо деякі напрямки,
– наголосив Світан.
Можливої атаки на Кримській міст
- Посол Литви Лінас Лінкявічюс у соцмережі Х вдало потролив російських громадян. Він натякнув, що невдовзі Кримський міст буде зруйновано, порадивши якнайшвидше зробити на ньому фото.
- Для Росії Кримський міст має більше символічний характер, а не військовий. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував статтю The Sun, де йшлося про знищення Україною Кримського мосту. Він також розповів, що і сама Росія готується до цього, розуміючи невідворотність цієї події.
- Володимир Зеленський висловився про можливість знищення Кримського мосту в цьому році. У інтерв'ю для німецької преси Володимир Зеленський обговорив стратегію України щодо воєнних об'єктів на окупованих територіях. Він зазначив, що Кримський міст та інші ключові цілі наша держава може атакувати в рамках контрнаступу.