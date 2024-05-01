Можливе знищення Кримського мосту: Світан сказав, якою буде відповідь росіян

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс тонко натякнув на можливість зруйнування Кримського мосту найближчим часом. Російська пропаганда гостро відреагувала на таку заяву. Є ймовірність, що окупанти, у відповідь на знищення мосту, можуть застосувати свої ресурси для помсти.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія може придумати щось нове у війні проти України. Він зазначив, що це, можливо, буде не у відповіді на знищення Кримського мосту, а в тих військових діях, які вони проводять зараз.

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Ресурси Росії

Світан зауважив, якби Росія могла зараз влаштувати щось непередбачуване для перелому війни, з військового погляду, то вже зробила б це.

Всі механізми російської військової машини ми вже відчули на собі. Для виконання бойових завдань вони (окупанти – 24 Канал) використовують все, що у них є на цей час. Тому щось посилити чи збільшити вони не зможуть. Якби вони це могли, то вже б зробили,

– сказав він.

Військовий експерт вважає, що знищувати Кримський міст потрібно якомога швидше. Росія цим шляхом перекидає велику кількість військових сил до Криму, а далі й на лівий берег Дніпра, зокрема і на Запорізький напрямок.

Чим швидше ми зруйнуємо цей шлях переправи, тим краще буде для наших військ. Ми врятуємо багато життів наших військовослужбовців і розблокуємо деякі напрямки,

– наголосив Світан.

Можливої атаки на Кримській міст