Потужні вибухи та атака Подунав'я: все, що відомо про нічний обстріл України 18 вересня

У ніч проти 18 вересня російські загарбники атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Під удар потрапило Подунав'я.

Також "Шахеди" вдарили по Снігурівській громаді у Миколаївській області. Детальніше про нічну атаку України 18 вересня – розповість 24 Канал.

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Росія атакувала південні регіони

Вночі ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів. Силами протиповітряної оборони було збито 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131":

11 – над Одещиною,

5 – над Миколаївщиною,

2 – над Кіровоградщиною.

Під ударом була Одещина

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Вкотре під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

На Миколаївщині впали уламки

Внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

На Хмельниччині чули вибухи

ППО працювала в Хмельницькій області. Моніторингові пабліки писали про чергову спробу Росії завдати удару по Старокостянтинову. Наразі вся інформація уточнюється.

Згодом стало відомо, що внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках. Відбулось падіння уламків та 2 вибухи на території виробничого підприємства. Також уламками пошкоджено залізничну колію.

На Дніпропетровщині знищили 2 ракети

Під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети. Згодом уточнили, що було збито ракети Х-101/555 у Новомосковському районі.

Що кажуть у Повітряних силах

Повітряні сили повідомили, що в ніч на 18 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – Росія та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

У підсумку 18 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Зазначається, що пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Було залучено 8 бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

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