Масована атака по Україні 13 січня: де збили "Кинджали", чи є пошкодження

Росія ракетами атакувала українські міста зранку 13 січня. Ворог застосував аеробалістичні "Кинджали", крилаті ракети. У кількох областях працювала протиповітряна оборона, відомо про пошкодження та падіння уламків.

Повітряна тривога по усій країні тривала понад 3 години. Про наслідки атаки, кількість збитих цілей – актуально розповідає 24 Канал.

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З Ту-95МС запустили крилаті ракети

Командування повітряних сили ЗСУ повідомило про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря о 5:32. Для атаки ворог підняв у небо літаки Ту-95МС.

Згодом стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, а потім про зліт ще декількох МіГ-31К. Повітряні сили попередили про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

. "Кинджали" рухалися у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу. Крилаті ракети своєю чергою рухалися аж до західних областей.

Також фіксували пуски ракет Х-31П у бік Бериславського району Херсонської області.

Скільки літаків застосувала Росія для атаки

За даними моніторингових груп, росіяни застосували:

6 літаків Ту-95МС,

6 літаків Ту-22М3,

5 бортів МіГ-31К,

літаки Су-34/Су-35

та запускали балістику з Криму.

Наслідки: чи збили ворожі цілі

Вибухи у Дніпрі

Про вибухи повідомляли жителі Дніпропетровської області: у Дніпрі пролунали вибухи. Попередньо у Повітряних силах попередили, що ворог спрямував на місто "Кинджали".

Згодом керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи та збиття ракет. Він повідомив, що над областю військові Повітряного командування "Схід" знищили дві ракети.

"Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід", – повідомив Лисак.

Згодом Сергій Лисак додав, що попри збиття цілей, у місті є влучання.

Полтавська область

У Кременчуцькому районі упала ракета на подвір'я одного з приватних будинків. Ракета не розірвалася. За повідомленням місцевої влади, на щастя, ніхто не постраждав. Водночас пошкоджено господарчу споруду.

У Чернігові є пошкодження у приватному секторі

У Чернігові лунали вибухи, там працювала ППО. Влада повідомляє, що є пошкодження. Відомо, що уламки від збитої ракети впали в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові.

У деяких будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Унаслідок вибуху припинила роботу котельня, її вже перезапущено. Жертв та постраждалих немає.

Наслідки атаки на Чернігів / Фото Нацполіції

Кіровоградська область

У регіоні працювала протиповітряна оборона. За попередніми даними, без руйнувань та постраждалих.

Рівненська область

Командування Повітряних сил попереджало про напрямок двох "Кинджалів" на область. Згодом повідомили про вибухи через роботу ППО. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що минулося без пошкоджень і наслідків,

Хмельницька область

У регіоні збили повітряну ціль. Пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури не зафіксовано. Минулось без постраждалих.

Львівська область

Попри те, що було попередження про напрямок руху ракет на область, цілі не залетіли на Львівщину – військові збили повітряні цілі в інших областях.