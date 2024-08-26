15 областей було під ударом, ціль – енергооб'єкти: все про масовану атаку України 26 серпня
Росія вночі та вранці 26 серпня масовано атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед", а також ракетами різного типу. Внаслідок цього постраждали 15 областей нашої держави, влучання фіксували по енергооб'єктах.
У Києві, Одесі та ще кількох українських містах фіксували проблеми зі світлом і водою, у низці областей працювала наша протиповітряна оборона. Головне про масовану атаку України 26 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Скільки областей опинилися під ударом
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 15 областей постраждали цього дня внаслідок російської масованої атаки.
Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким,
– написав глава уряду.
Він також наголосив, що ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів.
"Укренерго вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему. Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності", – пояснив очільник Кабміну.
Україну атакували "Шахедами" і ракетами
Тривога почала ширитися українськими областями о 02:05, коли Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" у напрямку Полтавської області. Далі мапа повітряних тривог почала червоніти зі сходу на захід, досягнувши до ранку Рівненської та Львівської областей, а також Волині.
Уже о 04:43 Повітряні сили повідомили про фіксування в повітряному просторі Росії 11 бортів Ту-95МС. Це свідчило про підготування росіян до ракетного обстрілу нашої держави.
Перші крилаті ракети в повітряному просторі України зафіксували о 07:40. Напрямок руху ворожих повітряних цілей був на захід.
Також близько 7:44 моніторингові телеграм-канали повідомили, що зафіксовано зліт 6 одиниць Ту-22м3 з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії. Також Повітряні сили писали й про зліт МіГ-31К.
Повітряна тривога у всіх областях України, окрім Одеської, тривала й о 10:47. За попередніми даними, ворожі ракети у небі над нашою державою не фіксують, але триває загроза атаки безпілотними літальними апаратами.
Де лунали вибухи
- Київська область
Близько 03:02 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області по ворожих "Шахедах". Через це громадяни могли чути вибухи.
- Кропивницький
У напрямку Кропивницького рухалися ворожі крилаті ракети. Про вибух у Кропивницькому повідомили вже о 07:56 журналісти Суспільного. О 08:02 кореспонденти повідомили про повторні вибухи у Кропивницькому.
- Кривий Ріг
Вибухи у Кривому Розі підтвердив Олександр Вілкул. У місті чули серію вибухів, після чого виникли проблеми з водою.
- Хмельницький
Про вибухи стало відомо вже через близько 3 години, о 08:14. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
О 08:20 у місті також чули повторні вибухи. Наразі про наслідки атаки місцева влада поки що не повідомляла. Інформація про руйнування чи потерпілих наразі також відсутня.
Через 11 хвилин у Хмельницькому втретє пролунали вибухи, передали кореспонденти Суспільного. О 09:07 стало відомо про четвертий вибух у місті.
- Одеса
Близько 08:36 місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі працює протиповітряна оборона України. Водночас мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що в місті лунали вибухи. Близько 08:44 Суспільне написало, що в Одесі чули повторні вибухи.
- Львів
Близько 09:00 голова ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в місті. Також вже об 9:10 у Львові пролунали повторні вибухи.
- Прикарпаття
Близько 08:50 очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про роботу наших захисників по ворожих цілях.
О 08:55 кореспонденти Суспільного написали, що в області було чутно вибухи. Через 2 хвилини стало відомо про повторні гучні звуки. О 09:00 журналісти втретє написали про вибухи. О 09:18 кореспонденти Суспільного сказали, що на Івано-Франківщині знову чутно звуки вибухів.
- Вінниця
Уже о 08:19 Повітряні сили попередили, що крилаті ракети курсом на Вінниччину. Незабаром журналісти написали, що у Вінниці гучно. Упродовж хвилини пролунав повторний вибух.
О 08:41 у Вінниці знову було чутно звук вибуху. Згодом в ОВА повідомили, що працює ППО. О 09:24 в місті фіксували повторні вибухи. Повітряні сили знову повідомляли про крилаті ракети.
- Харків
Вибухи у Харкові пролунали близько 08:05, що підтвердив міський голова Ігор Терехов. Також кореспонденти Суспільного спочатку нарахували три вибухи, а через декілька хвилин у місті пролунала нова серія.
Вже об 9:38 Олег Синєгубов розповів, що влучання зафіксоване у Немишлянському районі, воно прийшлося по відкритій території. Наразі без постраждалих.
Крім того, вибухи також чули на Запоріжжі, Полтавщини, у Дніпрі, Житомирі, Рівному та Луцьку.