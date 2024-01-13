На Рівненщині та Хмельниччині працювала ППО: чи є руйнування внаслідок атаки
Вранці 13 січня окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Окрім того, агресор запустив "Кинджали". По ворожих цілях, зокрема, на Рівненщині та Хмельниччині працювала ППО.
Сили протиповітряної оборони працювали під час тривоги вранці 13 січня. Деталі розповіли в ОВА, передає 24 Канал.
Дізнайтеся більше В Україні оголосили тривогу: Росія запустила ракети з Каспію й підняла носії "Кинджалів"Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Чи є руйнування та постраждалі
Олександр Коваль розповів, що в області під час повітряної тривоги працювала ППО.
Усе минулося без пошкоджень і наслідків,
– зазначив очільник ОВА.
Додамо, у Повітряних силах повідомляли, що ворог запустив у напрямку Рівного два "Кинджали".
Згодом у Хмельницькій ОВА також зазначили, що сьогодні вранці, під час відбиття атаки агресора, працювали наші сили ППО.
Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області. За наявною інформацією, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали,
– розповіли в ОВА.
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Коротко про ранкову атаку російських терористів
- Окупанти запускали крилаті ракети з Каспію. Застосували 6 бомбардувальників Ту-95.
- Також били "Кинджалами" з МіГ-31К.
- Одна з російських ракет впала на подвір'я приватного будинку в Кременчуцькому районі Полтавської області.
- Внаслідок обстрілу є пошкодження в Чернігівській області.
- Вибухи також пролунали у Дніпрі та Кропивницькому.