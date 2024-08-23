Росія атакувала Черкащину: після падіння ракети спалахнула пожежа

У ніч проти 23 серпня Росія атакувала Черкащину. В області працювала ППО, там впала ракета.

В ОВА повідомили, що, на щастя, минулось без потерпілих.

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Після падіння ракети спалахнула пожежа

Начальник Черкаської ОВА повідомив, що вночі в області працювала ППО. За попередньою інформацією, ракета впала на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, яка, там зберігалась. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Також уламки пошкодили сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині та кілька автомобілів.

Крім цього, у Черкаському районі сили ППО знищили "Шахед". Попередньо, минулося без наслідків, однак обстеження території триває.

Що відомо про нічну атаку