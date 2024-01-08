У Запоріжжі вранці прогриміли 5 вибухів: є влучання ракет у житлові райони, постраждали люди
Джерело:Юрій Малашко
Російські загарбники зранку 8 січня здійснили обстріл по території України. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у Запоріжжі пролунало загалом 5 вибухів.
Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що наразі відомо про влучання ракет у житлові райони. Зокрема, на відкриті території, що поруч із будинками.
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У Запоріжжі пролунало 5 вибухівЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару російських окупантів. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи на Запоріжжі. На жаль, не обійшлося без постраждалих.
Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися,
– зазначив Юрій Малашко.
Станом на зараз на місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Деталі щодо вибухів з'ясовують.
Атака по Україні: останні новини
- У Дніпрі зранку 8 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про пуски ракет ворогом. Українські військові писали й про зліт Ту-95МС, який може атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак звернувся до людей із закликом не знімати нічого та не викладати в мережу.
- Водночас під ударом ворога опинився і Хмельницький. Повідомляли, що там пролунало кілька вибухів один за одним. Заступник начальника Хмельницької ОВА повідомив, що в області працює протиповітряна оборона. Наразі жодних деталей невідомо. Внаслідок атаки пролунало щонайменше 6 вибухів. На місці подій перебувають усі необхідні служби.
- У Харкові та області також пролунали вибухи. Наші військові попереджали про пуски ракет ворогом. Окрім запусків ракет з літаків Ту-95МС, також у небо піднялись декілька МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову було мінімум 4 удари, тип озброєння встановлюється. Відомо, що постраждала 53-річна жінка, вона отримала легкі поранення і була госпіталізована. Під час атаки руйнувань також зазнав навчальний заклад на Харківщині.