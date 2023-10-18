Кількість жертв внаслідок атаки на Запоріжжя зросла: в ОВА повідомили про 5 загиблих

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждав будинок. На жаль, є загиблі.

У ніч проти 18 жовтня окупанти атакували багатоповерхівку в центрі Запоріжжя. Ракета влучила у квартиру, у якому проживало молоде подружжя.

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Жертви ракетної атаки на Запоріжжя

Близько 17:40, 18 жовтня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість загиблих зросла до 5. Перед тим була інформація про 4 жертв.

Деблоковано з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти. Найглибші співчуття рідним та близьким загиблих,

– констатував посадовець.

Окрім того, Малашко зазначив, що у медичні заклади було доставлено 5 поранених, а також вкотре нагадав, що противник діє терористичними методами.

Зверніть увагу! Відомо, що внаслідок удару поранення дістали, зокрема, чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. З-поміж того, загинуло двоє чоловіків.

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