Кількість жертв внаслідок атаки на Запоріжжя зросла: в ОВА повідомили про 5 загиблих
Джерело:Юрій Малашко
Ворог продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждав будинок. На жаль, є загиблі.
У ніч проти 18 жовтня окупанти атакували багатоповерхівку в центрі Запоріжжя. Ракета влучила у квартиру, у якому проживало молоде подружжя.
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Жертви ракетної атаки на Запоріжжя
Близько 17:40, 18 жовтня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість загиблих зросла до 5. Перед тим була інформація про 4 жертв.
Деблоковано з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти. Найглибші співчуття рідним та близьким загиблих,
– констатував посадовець.
Окрім того, Малашко зазначив, що у медичні заклади було доставлено 5 поранених, а також вкотре нагадав, що противник діє терористичними методами.
Зверніть увагу! Відомо, що внаслідок удару поранення дістали, зокрема, чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. З-поміж того, загинуло двоє чоловіків.
Більше про удар
- За попередньою інформацією, російські загарбники застосували ракети С-300. Також одна з цілей влучила позаду багатоповерхівки, про яку ми писали вище. Стосовно інших 4 ракетних ударів повідомлень не було.
- Однак була інформація, що до обласної військової адміністрації надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілу в період з 01:33 до 01:48 18 жовтня.
- Водночас в ОВА наголосили, що потерпілі внаслідок атаки можуть звертатися на гарячі лінію по допомогу за таким номером: 080-050-35-08. Окрім того, усі відповідальні за цей обстріл будуть покарані.