У ЗСУ пояснили, навіщо росіяни скинули авіабомби на Зміїний

Російські терористи атакували острів Зміїний у Чорному морі авіабомбами. Згодом в оперативному командуванні розповіли, навіщо загарбники вдалися до таких дій.

У ніч проти 11 лютого окупанти вдарили по зміїному на Одещині двома бомбардувальниками Су-24М, скинувши з них 4 авіабомби. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що Росії потрібна хоч якась "перемога" – тому й вона вдається до таких дій. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Перевіряють готовність Збройних Сил"

Зі слів Гуменюк зрозуміло, що ворогам не вдається досягти реальних успіхів на полі бою, тому вони роблять щось подібне, аби створити "потрібний" інформаційний фон. Окрім того, загарбники мали намір перевірити нашу готовність до оборони цією атакою.

Атакували вони його (острів Зміїний – 24 Канал) авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на Півдні. Вони намагаються також перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати,

– наголосила речниця.

Водночас вона зазначила, що перед атакою окупанти хотіли вивідати ситуацію в цьому регіоні. І лише після цього демонстрували свою "силу" та "присутність". Однак, за словами Гуменюк, бомбили вони те, "що самі там і позалишали".

На початку повномасштабного вторгнення російським загарбникам на деякий час вдалось захопити Зміїний, однак уже на початку липня 2022 над островом майорів український стяг . Тому, очевидно, Гуменюк мала на увазі те, що після окупації Зміїного та його звільнення на острові не залишилось жодних важливих військових об'єктів, адже росіяни за час свого перебування там усе знищили.

Де розташований Зміїний: дивіться на карті

До цієї теми також згадаємо, що 10 лютого була чергова масована атака на енергооб'єкти нашої держави. Власне, окупанти вкотре хотіли занурити громадян України в темряву, однак їм не вдалось цього зробити.

Водночас важливо, що декілька ворожих ракет вдерлися в повітряний простір Молдови та Румунії. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.