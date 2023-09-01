Воюватимуть хіба з АК: чому удари по російських заводах є надзвичайно ефективними
Уранці 1 вересня стало відомо про потужну пожежу у цеху з виробництва ракет та електроніки під Москвою через атаку безпілотника. Ударів по таких підприємствах все більшає і росіянам скоро буде дуже нелегко через це.
Наслідки ударів безпілотниками по російських військових об'єктах для росіян є жахливими. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що для максимальної ефективності потрібно бити по вразливих місцях.
Дивіться також Буданов заявив, що Іл-76 у Пскові атакували з території Росії: ЗМІ показали кадри з дрона
Які наслідки атак БпЛА
Росіяни використовують електронні компоненти фактично на всій військових виробах, починаючи від біноклів з лазерним далекоміром. Зрештою, зараз на будь-якому БТРі стоїть і радіостанція, і станції супутникового зв'язку, і системи управління вогнем.
Тож удари по заводах, де виробляють електронні компоненти, є дуже важливими.
Зараз у нас правильна тактика застосування БпЛА – б'ємо по найвразливіших місцях, критичних точках російської промисловості. Якщо цей процес продовжити, за деякий час росіяни будуть озброєні лише автоматами Калашнікова, бо лише вони не мають радіоелектронних компонентів,
– наголосив Валерій Романенко.
Попередній завод, у який влучив БпЛА, "Кремній Ел" у Брянську поставляв мікроелектроніку практично на всі військові підприємства. Серед них російські концерни:
- "Созвєздіє" – виробляє системи зв'язку для всіх родів військ;
- "Алмаз-Антей" – виробляє зенітні ракети і радіолокаційну техніку,
- "Вега" – виробляє літальні радари.
Удари мають бути точковими і точними
Дрони, які долітають до російських міст, є відносно невеликими. Однак при влучанні у критично важливі об'єкти тих чи інших підприємств, можуть призупинити роботу заводів на певний час.
Підприємства, які виробляють електроніку, завжди мають кисневу та водневу станції. Влучите у цю станцію – і вибух буде такий, як кілька тонн вибухівки,
– зауважив експерт з авіації.
Крім того, на кожному підприємстві, є склад із легкозаймистими матеріалами, які також можуть стати хорошою ціллю.
"Якщо є така можливість, зараз варто від загальних ударів по підприємствах, переходити до точкових ударів. Малу кількість вибухівки, яку можуть переносити безпілотники, необхідно компенсувати точністю влучань", – наголосив Романенко.
Варто також зауважити, що удари, наприклад, по Пскову, який є в глибокому тилу Росії, викликає страшенну паніку у росіян. Вони тепер бідкаються, що, мовляв, тепер під загрозою будь-який об'єкт на 700 кілометрів вглиб їхньої території.
Тож далекобійні удари мають не лише військову компоненту, а ще й чималий психологічний вплив на росіян.
Валерій Романенко про ефективність ударів по заводах в Росії: дивіться відео
Вибухи у Росії: останні новини
- Ніч на 30 серпня була для Росії справді "вибуховою". Так, аеродром Пскова атакували безпілотники, внаслідок чого були пошкоджено чотири літаки Іл-76. Одразу додамо, що очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що аеродром атакували з території Росії.
- Тієї ж ночі постраждав брянський завод мікроелектроніки "Кремній Ел", який є найбільшим у Росії. Причина та ж – атака безпілотників.
- "Невідомий безпілотник" також атакував і Орловську область. Звісно ж, пропагандисти одразу почали розповідали, що його знищила хвалені російська ППО.
- Уранці 31 серпня у Москві вкотре зупинили роботу аеропортів "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". Вже звично там ввели план "Ковьор" через можливу атаку безпілотників. Мер Москви Сєргєй Собянін згодом повідомив, що сили ППО начебто збили безпілотник у Воскресенському районі. Він, мовляв, летів у напрямку Москви.