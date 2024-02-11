Братчук пояснив, чому "зменшився" відсоток збиття "Шахедів" під час масованих атак

Росіяни мало не щоночі тероризують українські міста атаками дронів-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ ефективно знищують ворожі цілі, проте ліквідувати всі безпілотники, на жаль, вдається не завжди.

До прикладу, під час атаки у ніч проти 11 лютого сили та засоби ППО збили 40 "Шахедів" із 45. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, чому останнім часом "збільшився" відсоток незбитих дронів.

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Ефективність роботи ППО по дронах

У соцмережах скептики, які розганяють зраду, активно обговорюють те, що рівень збиття "Шахедів" нібито знизився приблизно до 60 – 64%. Братчук нагадав, що в Україні добре працюють засоби радіолокаційної боротьби, тому деякі безпілотники просто сідають, а потім їх "розпаковують".

Звісно, збивати "Шахеди" складно, тому що окупанти намагаються заплутувати маршрути, але вражати ворожі цілі вдається. Однак знову виникає питання, хто й що буде збивати "Шахеди", щоб не витрачати снаряди до систем ППО. Нам необхідні легкі авіаційні апарати, які зможуть ефективно й менш вартісно збивати дрони,

– мовив речник Української добровольчої армії "Південь".

Ефективність роботи протиповітряної оборони щодо збиття "Шахедів" вкрай висока – понад 80%. На мобільні вогневі групи припадає до 50%.

Росіяни повернулися до інтенсивних атак БпЛА

Південь України у ніч проти 11 лютого знову був під прицільною атакою країни-агресора. Як зазначив Братчук, певна частина ворожих дронів летіла транзитом через Одещину.

Цього разу більше дісталося нашим сусідам – Миколаївському регіону. Дуже заплутані та оманливі були маршрути. Напередодні ворог атакував південь Одеської області. Сьогодні вночі окупанти також спрямували туди "Шахеди", а потім дрони розвернулися й вже полетіли на Північ України, зокрема, на Київ,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Остання група російських безпілотників пролетіла майже 950 кілометрів. Очевидно, що ворог покращує тактико-технічні характеристики безпілотників, тому Україна повинна ретельно моніторити ситуацію та ухвалювати рішення, які допоможуть знищувати "Шахеди".

Вночі 11 лютого росіяни завдали удару 45 ударними БпЛА типу "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауда – Крим. Сили та засоби ППО знищили 40 "Шахедів" у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника в Одеській області пошкоджено спортивний комплекс. На Миколаївщині вибуховою хвилею пошкодило цивільні об'єкти та виникла пожежа.

"Все як завжди. Росіяни б'ють по житлових об'єктах, кварталах та цивільній інфраструктурі. Атаки дронами знову інтенсивні. Після перерви ворог знову застосував 45 "Шахедів", – додав Братчук.

Ракетна загроза з моря

Ймовірно, для морального тиску російські загарбники пізно вночі 10 лютого вивели фрегат "Адмірал Макаров" з 8 ракетами "Калібр". За даними ВМС, станом на ранок 11 лютого у морі 14 ворожих кораблів, з яких 4 – ракетоносії. Однак судна перебувають у районі Новоросійська.

З одного боку, це позитивна новина, але з іншого, не можна розслаблятися. Адже пуски трьох ракет "Калібр" під час 7 лютого були здійснені з району Новоросійська,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Загалом протягом останнього часу зменшилася кількість пусків ракет з моря. Завдяки успішним атакам українських морських дронів росіяни бояться робити маневри у Чорному та Азовському морях. Однак навіть попри це, ракетна загроза для України висока.

З моря менше маневрів та пусків. Наша морська флотилія не спить. Поготів дронове питання активно розв'язується. На сьогодні вже є технологічний прорив не лише в повітрі, а й на морі. Україна вже має наступальний потенціал у Чорному морі,

– сказав Братчук.

За його словами, зараз противник намагається максимально швидко розв'язати проблему щодо пунктів базування, де відбуватиметься спорядження "Калібрів". Адже Севастополь українські військові мінуснули на значний період часу або, можливо, вже й до звільнення анексованого Кримського півострова.

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