В ОК "Південь" розповіли, яку тактику росіяни використовують для ударів дронами по Україні

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста не тільки ракетними, а й дроновими атаками. Ворог постійно змінює тактику обстрілів, аби обійти українську протиповітряну оборону та завдати якомога більше шкоди.

До яких хитрощів вдаються росіяни під час атак дронами-камікадзе, розповіла 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона також пояснила, чому зараз противник не здійснює аеророзвідку на Півдні.

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Підступна тактика ворога

Ворог продовжує здійснювати масовані атаки, використовуючи різні засоби та прийоми для того, щоб обійти систему ППО. У ніч проти 15 березня окупанти намагалися значну частину маршруту прокласти через тимчасово окуповані території, аби прямуючи до центральних і північних регіонів України, дрони не були знищені, наприклад, на Півдні.

Хоча стартували безпілотники саме з південних напрямків – Криму й східного узбережжя Азовського моря,

– зауважила Гуменюк.

Таку тактику ворог застосовує постійно: дрони заходять з акваторії Чорного моря через те, що там можна приглушити характерний звук і, йдучи на низькій висоті, бути непримітними для системи ППО.

Розвідка дронами на Півдні

Вночі 15 березня Повітряні сили ЗСУ збили 27 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

З аеророзвідкою у ворога нині є проблеми, адже їй перешкоджають погодні умови, зокрема, щільний туман та штормовий вітер.

Все це працює проти дронів-розвідників,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Попри це, ворог накопичує ударний потенціал "Шахедів", зокрема пофарбованих в темний колір, власного виробництва за підтримки Ірану, який спонсорує тероризм.

Атака дронами-камікадзе вночі 15 березня: що відомо