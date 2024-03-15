В ОК "Південь" розповіли, яку тактику росіяни використовують для ударів дронами по Україні
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста не тільки ракетними, а й дроновими атаками. Ворог постійно змінює тактику обстрілів, аби обійти українську протиповітряну оборону та завдати якомога більше шкоди.
До яких хитрощів вдаються росіяни під час атак дронами-камікадзе, розповіла 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона також пояснила, чому зараз противник не здійснює аеророзвідку на Півдні.
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Підступна тактика ворога
Ворог продовжує здійснювати масовані атаки, використовуючи різні засоби та прийоми для того, щоб обійти систему ППО. У ніч проти 15 березня окупанти намагалися значну частину маршруту прокласти через тимчасово окуповані території, аби прямуючи до центральних і північних регіонів України, дрони не були знищені, наприклад, на Півдні.
Хоча стартували безпілотники саме з південних напрямків – Криму й східного узбережжя Азовського моря,
– зауважила Гуменюк.
Таку тактику ворог застосовує постійно: дрони заходять з акваторії Чорного моря через те, що там можна приглушити характерний звук і, йдучи на низькій висоті, бути непримітними для системи ППО.
Розвідка дронами на Півдні
З аеророзвідкою у ворога нині є проблеми, адже їй перешкоджають погодні умови, зокрема, щільний туман та штормовий вітер.
Все це працює проти дронів-розвідників,
– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Попри це, ворог накопичує ударний потенціал "Шахедів", зокрема пофарбованих в темний колір, власного виробництва за підтримки Ірану, який спонсорує тероризм.
Атака дронами-камікадзе вночі 15 березня: що відомо
- У ніч проти 15 березня російські загарбники атакували Україну іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед". Протиповітряна оборона працювала одразу в декількох областях.
- На Хмельниччині ППО збила два ворожі безпілотники. Під час атаки обійшлося без жертв та руйнувань. БпЛА долетіли до Києва, тому мешканці столиці чули вибухи.
- Внаслідок атаки дронами у Вінницькій області загинуло подружжя. 52-річний чоловік загинув на місці, а 53-річна жінка померла в лікарні. Їхнього 26-річного сина вдалося врятувати, він у лікарні.