Хочуть зупинити виробництво української зброї, – пілот Британії у відставці про атаки Росії

Атакуючи енергетичну інфраструктуру України, російські окупанти намагаються зупинити оборонну промисловість нашої держави. Зокрема, мета ворога – унеможливити виробництво української зброї.

Таку думку 24 Каналу озвучив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл. За його словами, це може бути частиною кампанії Владіміра Путіна, щоб зупинити виробництво зброї, яка має вирішальне значення на полі бою.

Читайте також Зробити 1,5 – 2 мільйони дронів для ЗСУ цілком реально, – Зеленський

"Цього року ми побачили, що Росія зосередилась на енергетичній інфраструктурі ще на початку року. Напевно, тому що Росія намагається зупинити оборонну промисловість України. Зокрема, унеможливити виробництво зброї", – припустив він.

Зокрема, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує передати на поле бою понад мільйон нових дронів. Українські безпілотники виявились надзвичайно ефективними.

Захід засвоїв важливий урок

Шон Белл зазначив, що війна Росії проти України показала західним країнам важливий урок. Потрібні запаси боєприпасів та зброї для війни. Однак коли війна триває не тижнями чи місяцями, а роками, тоді цих запасів не вистачає. У такий спосіб вона перетворюється на індустріалізовану війну. Багато залежить від того, як швидко держава може запустити свою промисловість для підтримки військових зусиль.

Росія використовує свої доходи від нафти та вже втричі збільшила свою оборонну промисловість від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окупанти використовують ці доходи для купівлі зброї в Ірані та Північній Кореї.

Уся територія України є мішенню для атаки російських ракет, тому для українців це дуже важко. Експорт зерна з України став ціллю для ударів, аби перешкодити країні отримувати доходи. Аби Україна могла протистояти цій жахливій російській агресії, Захід має і надалі підтримувати її як фінансово, так і військово,

– наголосив військовий аналітик.