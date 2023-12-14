Ворог уподобав це місце, – Ігнат розповів деталі атаки "Кинджалами" по Старокостянтинову

По всій Україні 14 грудня пролунала повітряна тривога через запуски "Кинджалів" з Міг-31К. Вже за десять хвилин після повідомлень про небезпеку були зафіксовані прильоти в напрямку Хмельниччини.

Росіяни намагаються поцілити в аеродром, що розташований у Старокостянтинові. Про це 24 Каналу повідомив Юрій Ігнат – речник Командування Повітряних сил ЗСУ, зауваживши, що авіацію звідти давно розосередили по різних місцях.

Читайте детальніше Удар по Хмельниччині: що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія атакувала Україну

Деталі атаки росіян

Росіяни підняли в повітря Міг-31К, по Україні була оголошена повітряна тривога. На жаль, цього разу окупанти випустили "Кинджали" в район Хмельницької області.

В район Старокостянтинова були пуски. Тривога реальна. За однією тривогою (14:09 – 14:57) була одразу інша (15:36 – 16:15), спрямована на Захід. Чи були там ураження – очікуємо інформації,

– зазначив Юрій Ігнат.

Після того зафіксували ще кілька повітряних цілей, які рухались на Захід України – на Рівненську та Волинську області. Скільки ракет випустили росіяни ще з'ясовують. Про це мають повідомити найближчим часом, як і інформацію про те, чи вдалося збити "Кинджали".

Чому росіяни б'ють по Старокостянтинову

Зауважимо, що у Старокостянтинів окупанти ціляться вже не вперше. Їхньою метою там є аеродром.

Основне місце там – це місце базування 7-ї бригади тактичної авіації. Це єдина бригада, яка має на озброєнні бомбардувальники Су-24М, тож там їхнє стаціонарне місце розташування. Але ж ми розуміємо, що в сьогоднішніх реаліях бойових дій, авіація розосереджена по різних місцях. Але чомусь ворог уподобав саме це місце,

– зауважив Ігнат.

Фактично щоночі росіяни запускають в бік Старокостянтинова "Шахеди". Не вперше туди летять і "Кинджали". Власне, російські окупанти часто атакують одні й ті ж місця. Однак Сили оборони завжди протидіють намаганням ворога.

"Якщо є можливість – збивають ракети. Є й інші засоби: пасивна оборона, засоби радіоелектронної боротьби. Наші захисники роблять усе, щоб ворог не досягав своїх цілей", – додав речник Повітряних сил.

Окупанти випустили "Кинджали": коротко про атаку