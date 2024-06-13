"Херсонізація Криму": яка доля чекає на окупований півострів

У ніч на 12 червня Сили оборони завдали групового удару по зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400 у тимчасово окупованому Криму. Атаки по півострову вже регулярні, що змушує росіян замислитись про власну безпеку.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що атаки по Криму не припинятимуться. Він зазначив, що українські військові використовують схожу тактику, як під час звільнення Херсону, коли окупанти були змушені, щоб не померти з голоду, відступити з міста на інший берег Дніпра.

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"Те що ми (ЗСУ – 24 Канал) робимо з окупованим півостровом є херсонізацією Криму. Під час звільнення Херсону Сили оборони не брали його штурмом, адже позбавили росіян логістики, знищили тил та ППО", – зауважив він.

Що чекає на Крим

За словами політтехнолога Сили оборони перерізали логістику росіянам у Криму, знищивши кораблі.

Зараз українські військові атакують російські ППО, щоб завдавати удару по Кримському мосту та іншим об'єктах. Я думаю, це займе ще декілька місяців. До осені росіяни оголосять, що Криму начебто загрожує гуманітарна чи екологічна катастрофа через те, що Україна обрізала півострів від постачання,

– висловився він.

Окупанти, на думку Шейтельмана, можуть вимагати, щоб під егідою ООН у Криму будували нові мости та кораблі, які б забезпечували півострів. Очевидно, що насправді їм потрібна буде не їжа, а зброя.

Чи тікатимуть росіяни із Криму

Михайло Шейтельман вважає, що окупаційні війська у Криму виконуватимуть злочинні накази на півострові до останнього.

Не варто думати, що росіяни віддано дотримуватимуться вказівок військового командування по обороні Криму через власний патріотизм. Це буде операція по порятунку власних життів, яку окупанти вестимуть під командуванням російських генералів, тому я б не очікував на несподівану втечу,

– зауважив він.

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