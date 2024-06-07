Це головний логістичний елемент: як росіяни намагаються захистити Кримський міст

Сили оборони здійснюють системні атаки по тимчасово окупованому Криму. Росіяни побоюються, що Україна найближчим часом спробує зруйнувати Керченський міст. Вони готуються до ймовірних ударів, тому нарощують авіацію та системи ППО, щоб обороняти незаконно збудований об'єкт.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що попри об'їзну дорогу до Криму, росіяни хвилюються, щоб Україні не вдалось зруйнувати Керченський міст. Він зазначив, що для ворога це головне сполучення із Росією.

Дивіться також ГУР уразили ворожий буксир у Криму: на Magura V5 відпрацювали нову унікальну тактику

"Кримський міст це головний логістичний елемент забезпечення російських військ", – сказав він.

Росіяни намагаються захистити Кримський міст

Дії росіян вказують на те, що вони бояться ймовірних атак Збройних Сил України.

Елементи захисту, які розташовані довкола мосту, а саме системи ППО та зенітно-ракетні комплекси, свідчать про те, що Кримський міст має вагому цінність для ворога,

– наголосив Мусієнко.

Кримський міст це військовий об'єкт, який допомагає окупантам переправляти свої війська та зброю до окупованого Криму. Зважаючи на це, Силам оборони необхідно його знищити або надовго вивести з ладу.

Українські війська потроху підбираються до мосту, щоб атакувати його в певний момент. Коли буде можливість, я думаю, вони це зроблять. Попередні обстріли інших об'єктах в Криму доволі вагомі, однак поки повністю ізолювати Росію складно. Але певні підвалини на шляху до цього закладено,

– зауважив військовий експерт.

Атаки по Криму: останні новини