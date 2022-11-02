Врятують мільйони українців від холоду: США виділили кошти на відновлення енергоінфраструктури

Окупанти продовжують демонструвати своє безсилля на фронті. І саме тому вони не полишають спроб тероризувати мирне населення. Зокрема, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури.

Упродовж останніх кількох тижнів росіяни завдали кілька масованих ракетних ударів по енергетичній і тепловій інфраструктурах. На це вже відреагували міжнародні партнери. Вони готові надати Україні допомогу для відновлення пошкоджених об'єктів.

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США допоможе відновити теплопостачання

Напередодні уряд США виділив 55 мільйонів доларів з фондів USAID. Ці кошти спрямують на підтримку роботи теплової інфраструктури нашої держави. Також Україна отримає додаткову допомогу від Держдепартаменту США. Вона піде на розмінування звільнених з-під окупації територій. На цьому наголосив речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID – 24 канал) оголосило про новий пакет у розмірі 55 мільйонів доларів США, щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримати роботу інфраструктури теплопостачання у 19 регіонах України, що охоплює до семи мільйонів українців,

– наголосив він.

Також наша держава отримає понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, яке необхідне для забезпечення тепла.

У своєму виступі Прайс зауважив, що упродовж останніх 36 годин російські військові випустили майже 100 ракет. Ними ворог атакував об'єкти водо- та енергопостачання нашої держави.

Зі зниженням температури ці російські атаки, які мають на меті збільшення страждань простих людей, – особливо огидні,

– підкреслив Прайс.

За його словами, США продовжують підтримувати Україну. Також у країні вірять, що наша суверенна та незалежна держава здобуде перемогу над ворогом. З цією метою працюють над передачею систем ППО, щоб Повітряні сили ЗСУ мали можливість ефективніше відбивати атаки окупантів.

Що стосується розмінування звільнених територій, то на це виділили 47,6 мільйона доларів. Цю суму отримали компанії в Каліфорнії, які займуться спрямуванням гуманітарної допомоги нашій державі.

Що відомо про ранкову атаку 31 жовтня

Упродовж кількох годин зранку 31 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару. Його мішенями були об'єкти енергетичної інфраструктури нашої держави. Самі ракети окупанти випускали у кілька етапів.

Вдалося знищити більшість ракет. Але не минулося також і без влучань. Через це довелося у деяких регіонах запроваджувати екстрені відключення світла. Це зробили для того, щоб мінімізувати навантаження на мережу та проводити ремонтні роботи.

Титанічну роботу виконали Повітряні сили ЗСУ. Вони збили 44 з понад 50 російських крилатих ракет. Відомо, що лиш у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" вдалося ліквідували 18 снарядів. Ефективна робота ППО дозволила уникнути влучань у столиці, що мінімізувало негативні наслідки.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до представників усього цивілізованого світу. Він наголосив, що ранкову атаку Росії ні в якому разі не можна виправдовувати. Ворог бив по об'єктах інфраструктури України не через вибухи у Севастопольській бухті. Слід пам'ятати, що ось уже 9 місяців загарбники регулярно обстрілюють нашу державу. І причина цьому єдина – бажання сіяти страх і смерті.

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