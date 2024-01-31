Тактична вигода є: опозиціонер пояснив, який вплив на окупантів мають удари по НПЗ
Україна далі атакує російські об'єкти. Зокрема, під ударами безпілотників дедалі частіше опиняються нафтопереробні заводи.
Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу останні атаки по країні-агресорці. Як відомо, вночі 31 січня українські розвідники запустили дрони по НПЗ "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі.
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"Тактичний ефект є, безумовно. Ідуть якісь збої в постачанні. В основному можемо говорити про постачання фронту", – зазначив Гудков.
Однак переважно йдеться про точкові удари, які навряд чи кардинально вплинуть на російське населення й країну-агресорку в цілому. Вирішальне значення мають саме події на російсько-українському фронті.
Україна відкрила "другий фронт"
Однією з найгучніших атак на Росію останнім часом став удар по нафтовому терміналу в Усть-Лузі вночі 21 січня. Як відомо, виникла пожежа, яку не могли загасити майже дві доби. Сам об'єкт виведений з ладу на невизначений термін.
Цю атаку прокоментували в Bloomberg. Там констатували, що дронові удари по російських портах у Балтійському морі загрожують ключовому маршруту, яким Москва експортує нафту. Тому це може свідчити про відкриття "нового фронту" у війні.
За інформацією видання, через два основні балтійські термінали в Усть-Лузі й Приморську Росія продає близько 1,5 мільйона барелів нафти, що становить понад 40% загального морського експорту країни-агресорки.
Вибухи в Росії: останні новини
- Ввечері 30 січня спалахнула одна з теплоелектростанцій у Москві. Перед цим місцеві чули вибух і спалах, але російські пропагандисти заявили про "коротке замикання".
- Вдень 31 січня в центрі російської столиці загорілась будівля, у якій розташований офіс комуністичної партії. За попередніми даними, спалахнуло будівельне сміття всередині будівлі.
- Крім того, у Росії заявляли про дронову атаку. Безпілотники долетіли аж до Калуги й Тули. До них від межі Харківської області понад 600 кілометрів.