Аваков на відпочинку похвалився, що його більше ані трохи не турбує справа Чауса: фото
31 липня 2021 , 15:33Читать новость на русском
Після відставки з посади міністра Арсен Аваков поїхав на відпочинок до Італії. Однак він активно стежить за подіями в Україні.
Зокрема, колишній глава МВС не оминув увагою ситуацію з Миколою Чаусом. Екссуддю 30 липня знайшли в одному з сіл Вінниччини, але той знову зник – його офіційне місцеперебування наразі невідоме.
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Авакова не турбує Чаус
Проте, Арсен Аваков повідомив, що його більше ані трохи не турбує справа Миколи Чауса.
Чаус? Не чув,
– зазначив колишній міністр.
Авакова не турбує Чаус / Скриншот з фейсбуку Арсена Авакова
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Останні події навколо Чауса: коротко
- Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва, поки у 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів.
- Потім він втік до Молдови. У квітні 2021 року його, мовляв, викрали посеред Кишинева.
- Проте, у травні Чаус записав відеозвернення, де заявив, що це відбувалося набагато раніше.
- Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення причетні державні структури України.
- Чаус знайшовся 30 липня. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.
- За деякий час екссуддю доправили до Києва. За даними ЗМІ, він має перебувати в Головному управлінні СБУ.
- Щоправда, пізно ввечері 30 липня адвокату Чауса Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі Служби безпеки.
- Крім того, у п'ятницю співробітники НАБУ влаштували гонитву за авто СБУ нібито з Чаусом.
- Але наздогнати машину їм не вдалося. Опісля спецпризначенці Бюро заблокували виїзд із будівлі спецслужби.
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