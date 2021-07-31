Аваков на відпочинку похвалився, що його більше ані трохи не турбує справа Чауса: фото

31 липня 2021 , 15:33
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Після відставки з посади міністра Арсен Аваков поїхав на відпочинок до Італії. Однак він активно стежить за подіями в Україні.

Зокрема, колишній глава МВС не оминув увагою ситуацію з Миколою Чаусом. Екссуддю 30 липня знайшли в одному з сіл Вінниччини, але той знову зник – його офіційне місцеперебування наразі невідоме.

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Авакова не турбує Чаус

Проте, Арсен Аваков повідомив, що його більше ані трохи не турбує справа Миколи Чауса.

Чаус? Не чув,
– зазначив колишній міністр.


Авакова не турбує Чаус / Скриншот з фейсбуку Арсена Авакова

Зверніть увагу! На фото Авакова також можна побачити пляшку недешевого вина Luce della Vite 2012 року.
  • Пляшка цього вина коштує 6 499 гривень.

Останні події навколо Чауса: коротко

  • Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва, поки у 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів.
  • Потім він втік до Молдови. У квітні 2021 року його, мовляв, викрали посеред Кишинева.
  • Проте, у травні Чаус записав відеозвернення, де заявив, що це відбувалося набагато раніше.
  • Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення причетні державні структури України.
  • Чаус знайшовся 30 липня. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.
  • За деякий час екссуддю доправили до Києва. За даними ЗМІ, він має перебувати в Головному управлінні СБУ.
  • Щоправда, пізно ввечері 30 липня адвокату Чауса Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі Служби безпеки.
  • Крім того, у п'ятницю співробітники НАБУ влаштували гонитву за авто СБУ нібито з Чаусом.
  • Але наздогнати машину їм не вдалося. Опісля спецпризначенці Бюро заблокували виїзд із будівлі спецслужби.

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Автор: Олег Васьків