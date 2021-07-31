Аваков на відпочинку похвалився, що його більше ані трохи не турбує справа Чауса: фото

Після відставки з посади міністра Арсен Аваков поїхав на відпочинок до Італії. Однак він активно стежить за подіями в Україні.

Зокрема, колишній глава МВС не оминув увагою ситуацію з Миколою Чаусом. Екссуддю 30 липня знайшли в одному з сіл Вінниччини, але той знову зник – його офіційне місцеперебування наразі невідоме.

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Авакова не турбує Чаус

Проте, Арсен Аваков повідомив, що його більше ані трохи не турбує справа Миколи Чауса.

Чаус? Не чув,

– зазначив колишній міністр.



Авакова не турбує Чаус / Скриншот з фейсбуку Арсена Авакова

Пляшка цього вина коштує 6 499 гривень.

Останні події навколо Чауса: коротко

Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва, поки у 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів.

Потім він втік до Молдови. У квітні 2021 року його, мовляв, викрали посеред Кишинева.

Проте, у травні Чаус записав відеозвернення, де заявив, що це відбувалося набагато раніше.

Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення причетні державні структури України.

Чаус знайшовся 30 липня. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.

За деякий час екссуддю доправили до Києва. За даними ЗМІ, він має перебувати в Головному управлінні СБУ.

Щоправда, пізно ввечері 30 липня адвокату Чауса Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі Служби безпеки.

Крім того, у п'ятницю співробітники НАБУ влаштували гонитву за авто СБУ нібито з Чаусом.

Але наздогнати машину їм не вдалося. Опісля спецпризначенці Бюро заблокували виїзд із будівлі спецслужби.

На фото Авакова також можна побачити пляшку недешевого вина Luce della Vite 2012 року.

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