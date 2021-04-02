Аварія потяга "Інтерсіті": Укрзалізниця відсторонила кількох керівників
"Укрзалізниця" відсторонила від виконання посадових обов'язків низку керівників Придніпровської залізниці. Ймовірно, їхня службова недбалість призвела 29 березня до аварії поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ – Запоріжжя.
Джерело:Укрзалізниця
Відповідно до попередніх висновків службового розслідування, причиною аварії стали грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.
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Є перші результати розслідування
Зокрема, комісія Укрзалізниці, яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, журнали обліку вели з порушеннями.
У компанії наголосили, що встановлюють жорсткий контроль за станом залізничних колій.
Безпека наших пасажирів і співробітників на першому місці. Ми не будемо терпіти службову недбалість та бездіяльність,
– наголосили там.
Наразі відомі попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних. Усіх причетних до інциденту обіцяють звільнити та притягнути до відповідальності.
Низку керівників відсторонили від роботи
В Укрзалізниці додали, що за фактом аварії поліція вже відкрила кримінальне провадження.
А від виконання посадових обов'язків відсторонили заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії "Придніпровська залізниця".
Аварія поїзда на Дніпропетровщині: що відомо
- Потяг "Інтерсіті" зійшов з рейок 29 березня біля селища Славгород. До запорізької станції він не доїхав лише 50 кілометрів.
- У поїзді були 88 пасажирів, на щастя, ніхто не постраждав.
- Вже 30 березня "Інтерсіті" вдалось повністю підняти.
- Укрзалізниця створила комісію для розслідування інциденту. Попередньо, було пошкодження рейок, тому машиністу довелося екстрено гальмувати.
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