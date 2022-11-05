У 8 регіонах України скасували погодинні відключення, але будуть аварійні

В Україні продовжують боротися з наслідками ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Для стабілізації роботи мережі доводиться вимикати світло. Розповідаємо, де його не буде сьогодні.

Як повідомили в Укренерго, зранку 5 листопада українці використовують більше електроенергії. Внаслідок цього вимушені будуть вимикати світло у низці областей, щоб підтримати стабільну роботу енергосистеми.

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В яких областях аварійне відключення світла

В Укренерго повідомили, що без світла залишаться мешканці Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей. У цих регіонах тимчасово не діятиме графік погодинних відключень.

Нагадаємо, що в цих областях зранку повідомили про запровадження погодинного графіка відключення. Уже через кілька годин в Укренерго рішення змінили, власне, через надмірне навантаження на систему.

Вимкнення світла тут необхідне для того, щоб навантаження на мережу спало. Це дозволить продовжити роботу енергосистеми, а також уникнути повторних аварій.

Шановні українці, будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Енергетикам життєво необхідна ваша допомога на енергетичному фронті!,

– наголошують у компанії.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.



Як поводитися, коли відключили електроенергію / Інфографіка 24 каналу

Відсутність світла несе низку проблем

Передовсім зауважимо, що мешканців Києва закликали не користуватися ліфтами. Не взагалі, а лише у періоди, коли проводять стабілізаційні відключення. Це дозволить мінімізувати шанси застрягнути в ньому під час поїздки.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба також зауважив, що під час відключення світла можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Тож мешканцям столиці та області варто запасатися водою на такі випадки.

Нагадаємо, що напередодні Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон вирішила заспокоїти українців. Вона наголосила, що ми можемо розраховувати на постачання електроенергії з Європи, якщо в цьому буде необхідність.

В YASNO зауважили, що за 20 днів окупанти завдали 103 удари по енергетичній системі нашої держави. Через це мешканцям деяких регіонів доводилося цілу добу сидіти без світла.

До слова, в цьому матеріалі ми розповідали, як заощадити на споживанні електроенергії. Це не лише позитивно вплине на ваш гаманець, а й дозволить мінімізувати навантаження на систему. Що, своєю чергою, дасть можливість менше часу проводити без світла, адже не запроваджуватимуть аварійне відключення.

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