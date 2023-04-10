Авдіївка тепер – суцільна руїна: наслідки російського удару

Окупанти безупину продовжують штурмувати українську Авдіївку, що в Донецькій області. Через постійні атаки від міста залишилися суцільні руїни.

Лише за останню добу ворог 20 разів атакував позиції українських військових в районі Мар'їнки та Авдіївки. Зокрема, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, 10 квітня українське місто зазнало чергового авіаудару.

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Замість міста суцільні руїни

Внаслідок цієї атаки в Авдіївці була знищена ще одна багатоповерхівка. Однак, на щастя, окрім руйнувань окупанти нічого не досягли, адже всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Тож обійшлося без жертв.

Однак попри те, що прифронтове місто перебуває під постійними обстрілами загарбників, в Авдіївці все ще залишаються цивільні громадяни України. І перебуваючи в місті, вони щодня ризикують власним життям.

Усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти. Допомогу з евакуацією ми надаємо!

– наголосив Павло Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що під час активних бойових дій в Авдіївці залишаються ще близько 1800 осіб.

Руїни в Авдіївці / Фото з телеграм-каналу Павла Кириленка

Влада закликає українців терміново виїхати з Авдіївки

Зазначимо, що наприкінці березня українська влада вчергове звернулася до мешканців міста та закликала терміново евакуюватися з Авдіївки. Адже перебуваючи під постійними обстрілами вони ризикують не лише своїм життям, а й життям дітей, яких тоді у місті залишалося семеро.

Зауважимо, що через небажання дорослих покидати місто 31 березня російська атака в Авдіївці вбила 5-місячного хлопчика. Разом з ним загинула й бабуся хлопчика, а батьки зазнали поранень.

Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України,

– заявили в Мінреінтеграції.

При цьому евакуйованим українцям пообіцяли розмістити їх у безплатних прихистках та надати фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, а також соціальний супровід.



Авдіївка перебуває під постійними обстрілами окупантів / Скриншот з ресурсу "Мапа війни в Україні" за 10 квітня

Як можна евакуюватись з Авдіївки

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як саме українці можуть евакуюватися з небезпечного міста. Для цього можна звернутися за низкою номерів:

за номерами гарячої лінії – 098 890 33 18;

гаряча лінія евакуаційної групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку – 066 56 19 102;

авдіївське управління соціального захисту – 095 60 04 026;

для тяжкохворих та осіб з інвалідністю – 099 710 48 72, 099 311 53 14, 099 311 53 36, 096 108 60 48, 096 108 52 24;

гарячої лінії Мінреінтеграції – 15 48;

написати Мінреінтеграції у месенджери за номером – 096 078 84 33.

Однак варто зауважити, що 27 березня місцева влада ухвалила непросте рішення евакуювати комунальників, які робили все можливе для підтримки життя у місті. Відтак в Авдіївці згодом не буде мобільного зв'язку та навіть можливості заряджати телефони.