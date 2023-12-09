Гинуть 4 із 5 росіян: в Авдіївці ворог повторює тактику Бахмута

Росіяни не припиняють штурмувати Авдіївку. На цьому напрямку вони зосередили велику кількість особового складу та намагаються використати таку саму тактику, як під час боїв за Бахмут.

Таку думку 24 Каналу висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що окупанти незрозуміло чому вважають бої за Бахмут – історією успіху. Насправді вони зазнали там надзвичайно великих втрат, які аж ніяк не свідчать про перемогу.

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Яку тактику використовує ворог

Росіяни пішли шляхом так званих "м'ясних штурмів". Судячи з усього, вони вважають операцію біля Бахмута успішною. хоч і "поклали" там десятки тисяч людей для того, щоб захопити руїни районного центру.

Тепер в Авдіївці повторюється та сама тактика. Вони свідомо посилають на смерть перші дві хвилі солдатів, щоб третя або четверта хвиля могла чогось досягти.

Кажучи, що вони "засипали" Бахмут тілами – це не просто літературний зворот, а справжній опис ландшафту. В Авдіївці повторюють те саме – першими посилають загони Шторм-Z,

– розповів Євген Дикий.

У цих підрозділах ті самі в'язні, якими колись "засипали" Бахмут, але тоді їх вів на смерть Євгєній Пригожин та ПВК "Вагнера", а тепер напряму міністерство оборони Росії.

Це страшна тактика. Вона завдає росіянам страшних втрат. За оцінками наших хлопців там гине приблизно 4 з 5 росіян. Один все-таки доходить до позицій. Так масою вони видавлюють наших захисників,

– сказав Дикий.

Наразі фіксують небезпечне просування в районі промзони та на північ від Авдіївки. Окупанти дійшли до очисних споруд, а ситуація ускладнюється великою кількістю особового складу, який вони там зібрали. Своєю чергою Україна не може ослабити наступ на інших ділянках фронту, які також є для нас принципово важливими.

Ми не заберемо людей з лівобережжя Дніпра, з херсонського плацдарму, тому доводиться тримати Авдіївку тими силами, які є,

– додав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Він підтвердив, що у росіян політика переважає над військовою логікою. Адже з військового погляду їм значно важливіше перекинути свої війська на Херсонщину. Однак цього не можуть зробити, бо є політичний наказ – взяти Авдіївку. Терміни його виконання дещо посунули. Тепер це треба зробити до "виборів" Путіна, які відбудуться у березні 2024 року.

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