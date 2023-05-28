Авдіївка триматиметься надалі, – військовий оглядач про невтішні перспективи ворога

Ситуація в Авдіївці залишається напруженою. Окупанти не полишають спроб штурмувати місто. Проте поки у ворога немає можливості захопити місто хоча б в оперативне оточення.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, окупанти не зможуть змусити ЗСУ припинити оборону міста.

Дивіться також Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога

Попередні спроби ворога провалились

Ворожі війська продовжують наступальні дії в Авдіївці. Подейкують, що Авдіївка може стати новим епіцентром бойових дій, а росіяни спробують зробити з містом те саме, що з Бахмутом. Однак варто зауважити, що Авдіївка окопувалась 9 років і там будувались надійні фортифікаційні споруди.

Все залежить від того, які сили там будуть сконцентровані. Але за весь період, коли намагались оточити Авдіївку, перерізати її логістику на півночі та північно-західному напрямку, це не закінчилось успіхом. Ба більше, біля Опитного та Спартаку – "гойдалки",

– підкреслив Олександр Коваленко.

Мається на увазі, що позиції переходять від однієї сторони до іншої по кілька разів на день.

Зауважимо, що на сьогодні основними військами в Авдіївці є перші та другі армійські корпуси так званих "ЛДНР". У них на підкріплені є деякі підрозділи російських регулярних військ.

Удар по Карлівському водосховищу не вплине на ситуацію

Вагоме для окупантів, що відбулось за цей період – 25 травня росіяни завдали удару по Карлівській дамбі. Але після того, як фактично за тиждень спаде рівень води, можна бути відновити це сполучення. Це не має критичного впливу на оборонну здатність наших підрозділів.

Авдіївка триматиметься надалі. Не бачу перспективи для росіян на сьогодні взяти місто в оперативне оточення чи змусити сили оборони України взагалі залишити місто,

– наголосив військовий оглядач.

Тож попри намагання ворога Збройні Сили України продовжуватимуть тримати оборону Авдіївки.

Олександр Коваленко про розвиток ситуації в Авдіївці: дивитись відео

Детальніше про ситуацію на Авдіївському напрямку