Ризик оточення існує: військовий експерт назва 3 завдання, які ЗСУ нині виконують в Авдіївці
Окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Сили оборони успішно відбивають атаки, але, звісно, ризик оточення там існує.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що Сили оборони роблять усе можливе, аби не сталося оточення Авдіївки.
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Які завдання Сили оборони виконують в Авдіївці
Як наголосив Мусієнко, росіяни зазнають дійсно потужних втрат на цьому напрямку. Все доходить до того, що загарбники змушені перекидати свої підрозділи з того ж Лиманського напрямку. А це – сковування ворожих підрозділів. Також не варто забувати про колосальні втрати ворога серед військової техніки.
Ще один момент – сповільнення темпів просування у ворога. Вони "зависли" в районі Авдіївки і не можуть стрімко розвинути наступальні дії. Навіть якщо вони там будуть мати подальші тактичні успіхи. А такі ризики є. Це все одно не призведе до обвалу фронту. І навряд чи окупанти зможуть робити подальший рух,
– зазначив Мусієнко.
Це – заслуга українських підрозділів, які перебувають поблизу Авдіївки. У цьому контексті варто зауважити ще один важливий момент – Україна досі має можливості вести певні наступальні операції. Це можна побачити на прикладі лівобережжя Херсонщини, де наші захисники досі утримують плацдарм.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 27 грудня Росія втратила понад 355 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 5913 ворожих танків, 10973 бойових броньованих машин, 8376 артилерійських систем, 934 РСЗВ, 616 засобів ППО, 329 літаків тощо.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що окупанти мають змогу виготовляти ракети. Він припустив, скільки зараз ракет може мати Росія.
- В ніч на 26 грудня українські військові знищили російський корабель ВДК "Новочеркаськ". В мережі вже опублікували супутникові фото.