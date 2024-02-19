ЗСУ вийшли з Авдіївки: генерал армії у відставці припустив подальші дії росіян

Відхід українських військових з Авдіївки відбувався у надскладних умовах. Навіть у дуже складних обставинах ЗСУ дали гідну відсіч росіянам. Однак зупинятися на досягнутому вони, ймовірно, не будуть.

Захоплення Авдіївки було однією з політичних завдань від Владіміра Путіна. Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у розмові з 24 Каналом розповів, що головна ціль Владіміра Путіна є масштабнішою.

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Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки

Вказівку Владіміра Путіна щодо захоплення Авдіївки виконували протягом чотирьох місяців. Туди доправили багато додаткових підрозділів, залучили авіацію для масованого використання КАБів.

"Перевага в живій силі у ворога більша у 10 разів, у нас обмежені ресурси через непоставку боєприпасів. Тому ухвалено рішення, згідно з планом, відійти на підготовлені позиції. Їх готували кілька місяців в низці населених пунктів під Авдіївку", – наголосив Микола Маломуж.

Спланований був не лише план відходу, але й завдання ударів по російських окупантах. Усі маршрути, де українські військові займали оборонні позиції, були визначені.

На невеликих осередках справді був відхід не без втрат, бо ворог все завдав ракетних та авіаційних ударів, частина спецназу висувалась на всі позиції. Нам було надзвичайно складно без бою вийти з міста. Деякі наші бійці були в укріпрайонах і на 360 градусів вели бої – в повному оточенні,

– зазначив генерал армії у відставці.

Тож, на жаль, під час відходу були втрати серед українських бійців. Росіяни паралельно намагалися провести певні операції на цьому напрямку. Однак українські підрозділи, які нещодавно прибули для підсилення, завдавали потужних ударів по передових групах ворога. Через те окупанти зазнали суттєвих втрат.

На сьогодні усі намагання ворога реалізувати масовані атаки не вдалися. Більшість українських бійців наразі адаптовуються на нових позиціях.

Які подальші плани ворога

Однак навряд чи російських окупантів відведуть кудись для перепочинку.

"Ймовірно, завдання, яке поставив Путін після захоплення Авдіївки, захопити всю Донецьку область – точно не вдасться. Ми їх зупинили, стабілізували ситуацію і просувань немає. На цьому тлі російське керівництво намагається активізувати всю лінію фронту", – підкреслив Маломуж.

Зокрема, російські обстріли фіксують фактично на усіх напрямках фронту. Щоденних ударів зазнає й Куп'янськ.

Ракетами, С-300, артилерійським вогнем дальнього радіуса дії хочуть Куп'янськ зрівняти з землею. Завдавати руйнувань там, де вже немає опорних пунктів і немає сенсу захищатися. Вони передбачають захопити це місто і просуватися далі Харківщиною,

– наголосив Маломуж.

Також днями росіяни намагалися наступати в районі Роботиного, що на Запоріжжі. Однак українські військові завдали потужних ударів по ворогу. На думку генерала армії у відставці, у росіян немає перспектив на цьому напрямку найближчим часом.

"Крім Авдіївки ми ніде особливо не посунулися назад. У різних ситуаціях є маневри в межах сотні метрів, аби зайняти вигідні позиції", – додав Маломуж.

Відхід ЗСУ з Авдіївки: коротко