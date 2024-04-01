Ворог тисне на лінії Бердичів: яка ситуація на Авдіївському напрямку зараз

Російська армія продовжує атакувати позиції українських захисників на Авдіївському напрямку. Наразі ворог активно тисне на лінію в районі населеного пункту Бердичі у Донецькій області.

Військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков наголосив, що росіяни неодноразово казали, що буцімто захопили Бердичі. Однак Сили оборони тримають частину цього села та дають бій окупантам.

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Росіяни тиснуть на позиції ЗСУ біля Бердичів

Волков зазначив, що на Авдіївському напрямку зараз точаться бої по крайніх позиціях. Зокрема, безперервно йде бій на західній частині Авдіївського фронту.

Військовослужбовець наголосив, що російські військові на Авдіївському напрямку давно не рухались колонами техніки.

Нещодавно вони пішли так великою кількістю танків та броньованих машин. Це свідчіть про те, що їм вкрай важливий цей напрямок. Це був невдалий штурм для них, ці колони були розбиті, вони пішли назад,

– розповів Волков.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку зараз

У Генеральному штабі ЗСУ ввечері 1 квітня опублікували звіт про ситуацію на фронті. Військові розповіли, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Водночас цього дня противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Орлівка, Уманське, Яснобродівка, Карлівка, Очеретине Донецької області. Артилерійських. Також мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

Раніше заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін розповідав, що ворог продовжує свої штурми на відтинку населених пунктів Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке. Однак окрему увагу, за словами майора, ворожа армія приділяє і зазнає божевільних втрат безпосередньо в Орлівці.