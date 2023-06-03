В Авдіївці шукають дитину: скільки людей ще залишається в місті під обстрілами

В Авдіївці евакуювали усіх дітей, крім однієї. Місцева влада, представники адміністрації, волонтери та місцеві розшукують 12-річного хлопчика.

Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що дитину спочатку переховували батьки, а тепер неможливо знайти усю родину.

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"Вони не приходять отримувати гуманітарку і ніхто за них її не отримує. Дуже сильно вони від нас сховалися. Є припущення, що можливо їх уже немає в місті, бо якось дивно, що ми не можемо їх знайти. Але й підтвердження, що дитина перебуває в більш безпечному місці чи громаді немає", – додав Барабаш.

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Хто залишається у місті

Наразі ті, хто залишається в Авдіївці, це люди похилого віку 65+. Таких до 60%, повідомив начальник МВА. Він пояснив, що таким людям складно прийняти рішення, зібрати речі і кудись переїхати.

"Так, вони цілодобово майже знаходяться під обстрілами, є ризик для життя: когось ранять, когось вбивають і люди це бачать. Особливо після авіаударів, коли будинки складає до фундаменту і під завалами залишаються люди – всі це бачать", – додав він.

Скільки людей виїхало

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці. 9 поверхів будівлі зруйнувались до фундаменту. У місті немає спецтехніки, тому людей важко дістати. Одразу повідомлялося про двох поранених, серед них була жінка у важкому стані. Під завалами могло перебувати від 2 до 5 осіб.

За минулий місяць з Авдіївки виїхало 50 людей. Утім, ще 1735 осіб залишається під обстрілами.

Якщо порівнювати статистику з початку повномасштабної війни, то залишається менше 10% населення. Але ж 1735 – це велика цифра, це наші українці,

– відзначив Барабаш.

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